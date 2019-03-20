Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar: опубликовано видео

Сегодня, 11:13

Ударный БПЛА имеет систему лазерного наведения и высокоточное вооружение, отметил президент

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2
Турецкий БПЛА Bayraktar TB2. Фото: Facebook
В Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/203/7dc/5c92037dcea44.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/203/7dc/5c92037dcea44.jpg Украина Ударный БПЛА имеет систему лазерного наведения и высокоточное вооружение, отметил президент

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях нового ударного беспилотника турецкого производства Bayraktar.

Глава государства зашел в передвижной пункт управления беспилотником, где офицер ВСУ рассказал, как происходит работы с БПЛА. Военный отметил, что перед заходом аппарата на цель, в пункт управления передается информация о дальности, высоте и прочие данные. Отдельный боец-оператор осуществляет наведение на цель, после чего прямо оттуда можно применить вооружение.

Порошенко отметил, что беспилотник имеет систему лазерного наведения, высокоточное вооружение – точность попадание +/- 1 метр.

"Первое испытание турецких беспилотников прошли успешно … У нас сегодня появилось абсолютно новое оружие", – сказал президент и поздравил военных и турецких партнеров.

Напомним, как рассказывал в начале марта Порошенко, Турция поставила Украине боевые дроны Bayraktar TB2. По его словам, в ближайшее время должны были начаться испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса, который уже находится в Украине.

Ранее президент отмечал, что Украина может усилить купленные у Турции дроны ракетами. По его словам, в случае довооружения Bayraktar TB2 смогут поражать бронетехнику, инженерные и фортификационные сооружения.

Также глава государства недавно анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия. Предприятие будет заниматься производством комплектующих к современной беспилотной технике. Данное предприятие будет создано в Запорожье, отметил он.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Порошенко, беспилотник, испытания, Bayraktar

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar: опубликовано видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе бойцы ВСУ сбили самодельный вражеский беспилотник: опубликованы фото

Вчера, 15:39

В зоне ООС сбили самодельный ударный беспилотник боевиков

США ускорили создание крупных кораблей-беспилотников – Пентагон

14 марта, 08:44

Речь идет об аппаратах размерами с корвет, американские ВМС намерены закупать по два таких беспилотника ежегодно

Украина начнет серийное производство беспилотников "Сокол" и ракет "Нептун"

6 марта, 18:19

Наша страна продолжает укреплять и развивать оборонный комплекс, сообщил президент Порошенко

Турция поставила Украине боевые дроны: Порошенко раскрыл детали

6 марта, 17:59

Беспилотники "Байрактар" уже проходят испытания в украинских условиях

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Политолог объяснил, почему Назарбаев ушел в отставку сейчас

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Какая рыба самая полезная для здоровья по мнению ученых

Российский ракетоносец над Донбассом: появилась реакция ВСУ
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал