В Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar: опубликовано видео

Ударный БПЛА имеет систему лазерного наведения и высокоточное вооружение, отметил президент

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2. Фото: Facebook

В Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/203/7dc/5c92037dcea44.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/203/7dc/5c92037dcea44.jpg 2019-03-20T11:13:00+02:00 Украина Ударный БПЛА имеет систему лазерного наведения и высокоточное вооружение, отметил президент

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях нового ударного беспилотника турецкого производства Bayraktar.

Глава государства зашел в передвижной пункт управления беспилотником, где офицер ВСУ рассказал, как происходит работы с БПЛА. Военный отметил, что перед заходом аппарата на цель, в пункт управления передается информация о дальности, высоте и прочие данные. Отдельный боец-оператор осуществляет наведение на цель, после чего прямо оттуда можно применить вооружение.

Порошенко отметил, что беспилотник имеет систему лазерного наведения, высокоточное вооружение – точность попадание +/- 1 метр.

"Первое испытание турецких беспилотников прошли успешно … У нас сегодня появилось абсолютно новое оружие", – сказал президент и поздравил военных и турецких партнеров.

Напомним, как рассказывал в начале марта Порошенко, Турция поставила Украине боевые дроны Bayraktar TB2. По его словам, в ближайшее время должны были начаться испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса, который уже находится в Украине.

Ранее президент отмечал, что Украина может усилить купленные у Турции дроны ракетами. По его словам, в случае довооружения Bayraktar TB2 смогут поражать бронетехнику, инженерные и фортификационные сооружения.

Также глава государства недавно анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия. Предприятие будет заниматься производством комплектующих к современной беспилотной технике. Данное предприятие будет создано в Запорожье, отметил он.

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