В Украине из-за густого тумана снова задерживают авиарейсы

Проблемы с погодой возникли в Борисполе, Харькове и Днепре

В Украине из-за густого тумана снова задерживаются авиарейсы. Большинство из них – внутренние. В частности, речь идет о вылетах из Борисполя в Харьков и Днепр, а также из Киева в Одессу, Львов и Запорожье.

По сообщениям из аэропортов, пассажирам приходится ждать до двух часов. Также непогода внесла коррективы и в рабочий график премьер-министра: из-за погодных условий Алексей Гончарук не мог вылетить в Черновцы.

После полудня посадка на самолеты, которые задерживались, в конце концов началась.

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А вот вчерашний рейс из Николаева в Шарм‑ель‑Шейх вообще перенесли в Одесский аэропорт.

В тренде В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дни

Как сообщали новости "Сегодня", ранее синоптик Наталия Диденко предупреждала о скором изменении погоды. По ее словам, антициклоны Majla1 и Majla 2 будут определять широкой полосой сухую погоду от Атлантики через узкое горло между Великобританией и Францией, через центр Европы и в Украине. Но через несколько дней существенно похолодает.

В свою очередь директор Укргидрометцентра Николай Кульбида обещает теплую зиму в Украине. Он отмечает, что ближайшее похолодание уже не за горами, а вот зима готовит для украинцев приятный сюрприз.

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