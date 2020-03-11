В Украине из-за коронавируса появился новый вид контрабанды – Госпогранслужба

На днях из Украины пытались вывезти 10 тысяч масок

После появления информации о распространении в мире коронавирусной инфекции, в Украине появился новый вид контрабанды – медицинские маски. Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Это неприсущая контрабанда товаров (медицинскими масками – ред.), которые перемещаются через государственную границу. Первый случай контрабанды такого товара, который пытались перевезти через границу, был зафиксирован недавно на Закарпатье ... И вчера, в одном из пунктов пропуска на границе с Польшей обнаружили очередную партию, которую пытались вывезти через пункт пропуска в автомобиле, скрыв от контроля", - сказал Демченко.

По его словам, в последний раз незаконно переместить пытались более 10 тыс. масок, в случае в Закарпатье – чуть более 3 тыс. масок.

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"До этого таких случаев, ни за прошлый год, на моей памяти не было. Медицинские средства, лекарства, препараты или даже оборудования. Все это было, а вот маски – это несвойственно. Но когда начал распространяться в мире коронавирус, и когда начались в стране сообщения о недопущении его перемещения у нас, появились и попытки незаконно переместить через границу медицинские маски. В обоих случаях их вывозили из Украины", – отметил Демченко.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании 11 марта принял несколько решений, которые должны не допустить распространения в Украине коронавируса COVID-19. Среди этих решений – общенациональный карантин, который продлится три недели – с 12 марта до 3 апреля. Соответствующее заявление размещено на сайте правительства.

Более подробно читайте материале: "Коронавирус в Украине: что известно о заболевшем и как не заразиться".

По состоянию на утро 11 марта в мире зарегистрировано 119 132 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. За пределами Китая зафиксировано 38 176 случаев в 108 странах/территориях/регионах. На территории Европейского региона зарегистрировано 18 057 случаев инфицирования COVID-19, всего в Италии – 10 149 случаев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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