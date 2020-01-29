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В Украине из-за коронавируса ввели усиленные меры безопасности: что это значит

29 января, 19:09

Всех путешественников по возвращению из Китая ждет особая процедура

Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

С целью противодействия распространению "китайского" типа коронавируса, жертвами которого стали уже более 130 человек, в отношении граждан, которые вернулись из КНР, усилили профилактические меры.

Об этом на брифинге 29 января заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

"Проводится информирование пассажиров, которые находятся еще на борту самолета. Они заполняют опросник и получают информацию", – сказал замминистра, отметив, что дополнительные меры предпринимаются с 1 января.

А с 30 января работу в отношении таких пассажиров усилят.

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"Это будет персональная коммуникация по телефону с этими людьми со стороны специалистов. Глубина такого исследования и опросы продлятся минимум две недели, исходя из того, что инкубационный период коронавируса – около 10 дней", – добавил Дмитрий Коваль.

По его словам, прямыми авиарейсами из Китая в Украину с начала 2020 года прибыли 3946 человек

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Напомним, что крупнейший авиаперевозчик страны, авиакомпания МАУ, отменила все рейсы в эту страну. В течение недели в КНР отправятся последние два самолета для эвакуации украинских туристов.

А о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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Китай путешествия Минздрав коронавирус

Источник: УНИАН

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