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В Украине из-за непогоды без света остались 129 населенных пунктов

Сегодня, 08:11

Дожди, грозы и порывы ветра натворили беды в шести областях

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В шести областях Украины из-за дождей, гроз и порывов ветра без электроснабжения остались 129 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В ночь с 9 на 10 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 129 населенных пунктов в 6 областях", - говорится в сообщении.

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В частности, в Киевской области обесточен 51 населенный пункт, в Черниговской – 32, в Сумской – 26, в Житомирской – 16, в Донецкой – 3 и в Волынской – 1. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

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Напомним, непогода наделала бедствия и в столице. Буря повалила десятки деревьев, часть из которых повредили автомобили. Подтопило подземные переходы. А в одном из спальных районов ураган снял с крыши недостроя тяжелые куски стройматериалов.

Отметим, что последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков

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непогода Украина обесточены населенные пункты ГСЧС

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