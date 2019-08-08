В Украине из-за непогоды без света остались 16 населенных пунктов

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В Украине из-за сильных дождей, гроз и порывов ветра без электроснабжения остались 16 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В ночь с 7 на 8 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 16 населенных пунктов в 2 областях", - говорится в сообщении.

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В частности, в Волынской области без электроснабжения остались 12 населенных пунктов, в Житомирской – 4. К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

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Ранее мы писали, что спасатели Одесской области ликвидировали последствия сильных ливней, которые прошли в регионе в субботу. В результате непогоды зафиксировали 15 обрывов электросетей, а на улицах оказались более 20 поваленных деревьев. Также повреждены несколько автомобилей.

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Отметим, что последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

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