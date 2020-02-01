Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

В Украине из-за непогоды без света остаются почти 100 населенных пунктов

1 февраля, 07:47

Обесточены населенные пункты в Сумской и Черниговской областях

/ Фото: Pixabay

В результате непогоды, которая обрушилась на Украину в последние дни, в двух областях остаются обесточенными почти 100 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным спасателей, по состоянию на 7:00 1 февраля из-за осадков и порывов ветра без света в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются 93 населенных пункта: Сумская – 78 и Черниговская – 15.

Реклама

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В тренде
"Свобода слова Савика Шустера": о вирусе без границ, SMS-увольнении и электронной переписи (полное видео)

Ранее мы писали, что в курортной Кирилловке в Запорожской области бушевал шторм – непогода натворила в поселке много беды. Волны чуть не унесли в море домики базы отдыха, а сильный ветер вырывал с корнем деревья.

Также новости "Сегодня" сообщали, что последний зимний месяц – февраль – будет чрезвычайно теплым. Более того, в Киеве и его окрестностях, благодаря аномально теплой зиме, уже массово распускаются подснежники. При этом подснежники – далеко не единственные обитатели январских клумб. В некоторых дворах можно встретить примулу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

свет непогода Украина

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Пенсия в Украине: сколько будете получать, если не откладывать самому
Пенсия в Украине: сколько будете получать, если не откладывать самомуЭкономика
В
В "Борисполе" рассказали, что будут делать, если на борту из Китая найдут коронавирусДругие новости
Встреча Зеленского с Путиным: Ермак прояснил один важный момент
Встреча Зеленского с Путиным: Ермак прояснил один важный моментПолитика
Налог на недвижимость: что будет, если не заплатить вовремя
Налог на недвижимость: что будет, если не заплатить вовремяЭкономика
Топ-чиновникам придумали новую формулу начисления зарплаты: когда ее огласят
Топ-чиновникам придумали новую формулу начисления зарплаты: когда ее огласятЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...