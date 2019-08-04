В Украине из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов

В двух областях Украины из-за усложнения погодных условий без электроснабжения остались 40 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В ночь с 3 на 4 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 40 населенных пунктов в 2 областях", - говорится в сообщении.
В частности, в Одесской области обесточены 25 населенных пунктов, а в Кировоградской – 15. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
Напомним, 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие.
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