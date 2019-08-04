Дождь, гроза и порывы ветра натворили беды в двух областях

В Украине из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB 2019-08-04T11:11:00+03:00 Украина Дождь, гроза и порывы ветра натворили беды в двух областях

В двух областях Украины из-за усложнения погодных условий без электроснабжения остались 40 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В ночь с 3 на 4 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 40 населенных пунктов в 2 областях", - говорится в сообщении.

В частности, в Одесской области обесточены 25 населенных пунктов, а в Кировоградской – 15. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

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Напомним, 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие.

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