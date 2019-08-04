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В Украине из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов

Сегодня, 11:11

Дождь, гроза и порывы ветра натворили беды в двух областях

В Украине из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB Украина Дождь, гроза и порывы ветра натворили беды в двух областях

В двух областях Украины из-за усложнения погодных условий без электроснабжения остались 40 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В ночь с 3 на 4 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 40 населенных пунктов в 2 областях", - говорится в сообщении.

В частности, в Одесской области обесточены 25 населенных пунктов, а в Кировоградской – 15. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

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Напомним, 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие.

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Отметим, что последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

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