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Украина во власти стихии: уровень воды в реках продолжает подниматься

30 июня, 11:03

Мария Дмитренко

Существует угроза оползней и подтопления домов

В Украине несколько недель бушует непогода – страну накрывают сильные дожди и грозы. Из-за них уровень воды в реках может существенно подняться и подтопить несколько областей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Так, на юге Украины ожидается подъем уровня воды на 0,2-0,5 метра в реке Днестр. Спасатели предупреждают о возможном затоплении пойм, сельскохозяйственных угодий и отдельных объектов в населенных пунктах Беляевского района, что в Одесской области. Кроме того, пострадать может и трасса Одесса-Рени.

На западе Украины в местах прохождения сильного ливня прогнозируют повышение уровня воды на 0,3-1,3 метра. В горах существует угроза образования отдельных селевых потоков и оползней.

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Напомним, в западных регионах Украины, которые пострадали от масштабного паводка, до сих пор ликвидируют последствия непогоды. Паводок разрушил сотни километров автодорог. Больше всего трассы пострадали в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Также мы сообщали, что Украина запросила помощи у НАТО для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украине.

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Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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