В Украине от супермаркетов требуют создать удобства для людей с инвалидностью 2019-07-30T18:04:00+03:00 Украина Владельцев обязали расширить торговые ряды и опустить товары с высоких полок

В Украине предстоит переоборудование магазинов и супермаркетов для удобства людей с инвалидностью – они должны иметь свободный доступ к товарам. Эти нормы были введены еще с апреля, и владельцы торговых точек имели время на изменения мест общего пользования, но не везде придерживаются правил.

Журналисты "Сегодня" решили выяснить, где не соблюдают нормы закона и отправились в один из магазинов, расположенный возле Верховной Рады. Сразу видно, что его могут посетить только здоровые люди.

"Посмотрите, как я могу заехать на ступени на коляске? Это невозможно. Если есть умелый помощник, который умеет это делать, только тогда можно попасть в магазин", – рассказал уполномоченный президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич.

Само же помещение следует разгородить, чтобы человек на коляске мог двигаться, не затрагивая продуктов.

"У меня очень узкая коляска, а двигаться человеку на широкой коляске здесь невозможно", – добавил мужчина.

Следующий квест – снять товар с полки.

"Я не смогу достать этот продукт, который находится на последней полке, и который сегодня для меня здесь недоступен", – объяснил Сушкевич.

Доступность товара – не единственная проблема, добавила Юлия Миронюк, девушка, которая находится в коляске уже 13 лет. И для нее испытания начинаются на лестнице собственного подъезда.

"Это конструкция откидная, но она повторяет угол лестницы – 45 градусов. Поэтому с ее помощью нельзя ни подняться, ни спуститься", – отметила она.

Во дворе – вся дорога в выбоинах.

"Здесь пешком люди не проходят, если идут два человека, им тяжело разминуться, боятся утонуть в этих ямах после дождя. Таксисты вообще боятся заезжать, они останавливаются у крайнего подъезда", – пожаловалась девушка.

Юля объезжает дом с другой стороны – там меньше ям. Отправляемся к остановке. Следующая преграда – общественный транспорт.

"Пандус открываете? – Не уверен", – отвечает водитель, пытаясь понять, как открыть конструкцию. По его словам, пандусом пользуются крайне редко, и никаких инструкций по его активации он не получал.

"Все эти вопросы надо задавать не водителю, а владельцу транспортных средств в Киевсовете", – говорит шофер.

В итоге, пандус шофер все-таки откидывает, Юлия заезжает в салон, но – не самостоятельно, ее коляску необходимо подтолкнуть. Тем временем, конструкция с пандусом ломается: ее хватило ровно на один раз. Водитель недоволен.

"Что я теперь буду делать? Видишь, им пользоваться уже нельзя, и дверь не будет работать. Все, машина вышла из строя. – Почему Вы так нервничаете? – А потому, что, чтобы автобус продолжал работать, мне надо сломать пандус", – говорит водитель.

Но, несмотря на все трудности, Валерий и Юлия отмечают – хоть и медленно, но инфраструктура украинских городов становится более доступной для людей с инвалидностью.

Напомним, ранее выпускница черниговской школы пожаловалась на то, что ей не позволили выступить на школьном концерте, потому что ее партнер – в инвалидной коляске. Учителя оправдываются, паре танцевать не запрещали, просто не утвердили окончательного сценария вечера.

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