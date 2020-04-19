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  1. Последние новости Украины

В Украине изменится погода: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

19 апреля, 15:19

Сергей Мартынец

В Украине с понедельника воздух станет свежее

В Украине в ближайшие дни температура воздуха днем не будет опускаться ниже 10 градусов, а вот ночью местами ожидаются заморозки. В то же время начиная с понедельника с востока страны придут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 20 апреля, дожди пройдут в восточных и южных областях. На остальной территории страны солнечно. Температура воздуха днем 10-14 градусов, на юге до +16; ночью от -1 на западе до +7 на юге. В Киеве без осадков и 11-13 тепла.

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Во вторник, 21 апреля, дожди накроют большую часть страны – восток, север, юг и центр. Мокрая погода снизит немного и температуру воздуха, до 10-11 градусов днем. Ночью везде 3-5 тепла. В столице 10-12 градусов и тоже дождь.

В среду, 22 апреля, погода останется практически такой же, вот только на востоке температура воздуха спадет еще на пару градусов.

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В Укргидрометцентре отдельно отмечают, что ночью 20 апреля в западных, северных областях и на Виннитчине сильные заморозки в воздухе – 0-3 ниже нуля. 21-22 апреля в большинстве областей, кроме крайнего юга страны и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса.

Как сообщали новости "Сегодня", в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского март назвали одним из самых жарких в истории Украины. Среднемесячная температура была выше нормы на 3-7,4 градуса, а на Закарпатье и в Карпатах – на 1,8-2,5 градуса. 3-6 и 8-13 марта в большинстве областей Украины были повторены и превышены значения максимальной температуры для этих дней за весь период наблюдений. В эти периоды средняя суточная температура превышала норму на 7-16 градусов.

Напомним, 16 апреля ураганный ветер накрыл Киев облаком из песка и пыли.

Видео: Сегодня

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погода дождь синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

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