В Украине изменят критерии для определения зон карантина

Министерство здравоохранения внесет изменения в показатели для определения зон карантина в Украине. Соответствующее предложение подано в Кабинет министров. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Проанализировав показатели, которые есть, мы решили сделать еще удобнее, еще понятнее, по каким критериям мы определяем тот или иной уровень опасности. Решили объединить некоторые показатели в один. У нас была динамика заболеваемости, количество заболевших. Мы решили объединить это в один показатель и считать, исходя из количества новых больных на 100 тысяч населения в течение 14 дней", – сказал он.

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Степанов также отметил, что более четко определены количество заполненных коек коронавирусными больными.

"Делая эти предложения, мы пытались учесть все нюансы. Ситуация на востоке и западе разная, у нас разное количество районов. Поэтому мы учли маленькие районы, ввели соответствующий коэффициент. С другой стороны, мы учли областные центры. Все эти предложения мы учли и внесли соответствующие предложения правительству", – добавил министр.

На данный момент девять регионов не соответствуют эпидемиологическим нормам. Так, сейчас не готовы к ослаблению карантинных ограничений Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Харьковская и Черновицкая области. Напомним, что Украину поделили на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации. Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, применяются следующие показатели: заполненность в больницах – не более 50% койко-мест, среднее количество проведенных тестов – не менее 24 на 100 тысяч жителей, коэффициент выявления случаев инфицирования – не более 11%, показатель динамики роста случаев инфицирования – не более 10%. Переход в ту или иную зону будет происходить при превышении показателей пять дней подряд.

А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, вездесущий ныне COVID-19 может стать агрессивней в паре с гриппом.

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