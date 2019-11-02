В Украине изобрели сверхзвуковую ракету, способную противодействовать Черноморскому флоту РФ

Сверхзвуковая ракета "Молния" (макет)

Прошло около месяца со времени проведения в Киеве XVI Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность – 2019", на которой СНБО, МВД, Минобороны, Минэкономразвития, СБУ, ГСЧС Украины, ГК "Укроборонпром" показали перспективные разработки в области техники и технологий военного назначения, как стали известны характеристики сверхзвуковой ракеты "Молния" (Блискавка), макет, которой был представлен на выставке.

Скорость сверхзвуковой ракеты, являющейся новейшей разработкой днепровского КБ "Южное" и новым поколением противокорабельных ракет, составляет порядка 2000-2500 километров в час, сообщает "Днепровская панорама".

Ракетами этого типа планируют вооружить истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые стоят на вооружении украинской армии. Создатели "Молнии" уверяют, что для установки ракеты потребуется минимальное переоборудование самолетов. Ракету можно оснащать осколочно-фугасной и фугасно-проникающими боевыми частями.

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По словам военного эксперта Олега Жданова, на данный момент в мире практически нет средств, которые могут защитить от украинской ракеты "Молния", например, израильский "Железный купол" перехватывает только дозвуковые ракеты.

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По его мнению, "Молния" может применяться Украиной для противодействия Черноморскому флоту РФ и флотилии РФ в Азовском море.

Сайт "Сегодня" сообщал, что на днях у берегов Крыма ВСУ провели испытания ракет и боевые стрельбы в Херсонской области, где из зенитных ракетных комплексов уничтожали воздушные, наземные и надводные цели.

Видео: facebook.com/kpszsu

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