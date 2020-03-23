В Украине к патрулированию улиц подключаются военные

Они будут следить за порядком и соблюдением карантинного режима

Военнослужащие будут помогать патрулировать улицы в городах Украины во время общенационального карантина Так же, как полицейские и нацгвардейцы, они будут следить за правопорядком и соблюдением карантинного режима, отметили в Министерстве обороны Украины. Будут следить также, чтобы в условиях чрезвычайных мер не активизировались преступники.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, которым ужесточила наказание для нарушителей карантина.

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В частности, законом предусмотрена административная ответственность для лиц, которые могут быть инфицированы коронавирусом, за самовольное оставление места обсервации (карантина) и нарушение решений органов местной власти по вопросам борьбы с вирусом. Сумма штрафа в таком случае будет составлять от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен), а для должностных лиц – от 2000 до 10000 необлагаемых минимумов (34-170 тысяч гривен).

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Напомним, на данный момент в Украине подтвердили 73 случая заражения коронавирусом.

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