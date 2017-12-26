В Украине каждый человек ежегодно использует более 500 одноразовых пакетов

В странах ЕС каждый год используется больше 800 тонн полиэтиленовых пакетов

Киевляне подписали петицию, согласно которой, в столице будет запрещено использование и продажа полиэтиленовых пакетов, такое решение поддержал и Киевсовет.

"Давно доказано, что выброшенный на свалку, а не утилизированный по всем правилам полиэтилен полностью разлагается за период, превышающий 100 лет. Проблема использованных пакетов в мире стоит уже настолько остро, что во многих странах приняты или разрабатываются законодательные акты, которые прямо запрещают использовать полиэтиленовые пакеты", – сказано в петиции, которую подписало 10 415 киевлян.

Киевский городской совет 20 декабря во время заседания, принял решение направить соответствующее обращение в Верховную Раду, чтобы принять закон о запрете использования и продажи полиэтиленовых пакетов, так как этот вопрос должен решиться не на местном, а на государственном уровне.

В странах Европейского Союза используется ежегодно больше 800 тонн одноразовых пакетов, и только 6% от общего количества отправляются на переработку.

"Время использования полиэтиленового пакета по назначению редко когда превышает 30 минут, а период их разложения – больше 100 лет", – говорит Андрей Фищук, директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды.

Так, Фищук, поясняет, что в Украине на одного человека приходится более 500 полиэтиленовых пакетов в год, в то время как среднестатистический немец в прошлом году использовал только 45 таких пакетов.

"Это приводит к загрязнению окружающей среды, вызывает засорение улиц, зеленых и прибрежных зон, водоемов. Учитывая это, около 40 стран мира уже приняли нормативные акты, которые либо запрещают, либо ограничивают использование полиэтиленовых пакетов", – отметил депутат Киевсовета Константин Яловой.