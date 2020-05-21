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Эпидемия COVID-19 в Украине: количество новых больных снова выросло

21 мая, 08:44

Сергей Мартынец

Только за последние сутки больных стало больше на 476 человек

В Украине количество зараженных коронавирусом приближается к отметке в 20 тысяч. На сегодняшний день COVID-19 обнаружен у 19 706 человек. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 476 человек, из них 29 детей и 76 медиков. Были госпитализированы 115 человек. Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом выздоровели 272 человека. Всего за все время пандемии заболели 19 706 человек, из них 1 405 детей и 3 833 медика. Всего выздоровело 6 227 человек, а летальных случаев – 579", – сказал он.

Степанов отметил, что за среду проведено рекордное количество ПЦР-тестирований – 9 361. За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 было в Ровенской области – 7, Киевской – 55, Черновицкой – 46. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Напомним, что на утро 20 мая в Украине было 19 230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5 955 пациентов выздоровели. Только за вторник зафиксировано 354 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев.

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А тем временем в Украине снова продлили карантин. На этот раз не на 10 дней, как в прошлый раз, а на месяц. При этом во время действия карантина, начиная с 22 мая, каждые 10 дней будут следовать новые этапы смягчения ограничений. Но это будет зависеть от эпидемической ситуации в каждой конкретной области.

Более того, правительство разрешило, наконец, запустить работу общественного транспорта, и даже метро. Автобусы начнут ходить с 22 мая, а метрополитен откроют с 25-го. Читайте подробнее о новых правилах работы транспорта после ослабления карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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