В Украине количество больных COVID-19 превысило 24 тысячи: новые данные

В Украине за прошедшие сутки новых больных COVID-19 появилось в два раза больше, чем выздоровевших пациентов. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 340 человек, из них 13 детей и 79 медиков. Было госпитализировано 97 человек, зафиксировано 10 летальных случаев. Выздоровели 152 пациента. За все время пандемии заболели 24 012 человек, из них 1725 детей и 4621 медик. При этом всего выздоровело 9690 человек, летальных случаев – 718", – сказал он.

За воскресенье было сделано 8015 тестирований, из них 6622 методом ПЦР и 1393 ИФА-теста. За прошедшие сутки больше всего случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 58, Ровенской области – 57, Львовской области – 31. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Напомним, на утро 31 мая в Украине было 23 672 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 708 летальных, 9538 пациентов выздоровели. Только за субботу зафиксировано 468 новых случаев заражений.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что данные о смертности от коронавируса во многом зависят от того, как их считать. Поэтому Украина переходит к новому качеству этого подсчета. Теперь коронавирус будут определять как причину смерти только по данным вскрытия.

В свою очередь заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игорь Бровченко заявил, что Украина преодолела пик эпидемии, и дал оптимистический прогноз. Он считает, что если не будет пагубного влияния смягчения карантина – новых вспышек заболеваемости, то в ближайшие две недели эпидемия должна пойти на спад.

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В то же время в Национальной службе здоровья Украины рассказывали, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19. Пациенту не нужно будет платить за то, за что платит государство.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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