В Украине количество больных на COVID-19 превысило за 18 тысяч

В Украине количество больных на COVID-19 превысило 18 тысяч. Только за прошедшие сутки зафиксировано 433 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за прошедшие сутки в Украине подтверждено 433 новых зараженных коронавирусом. Общее количество достигло 18 291 человека. Умерли от коронавирусной болезни за сутки 17 человек, всего – 514 украинцев. Количество выздоровевших немного упало – за сутки 210 человек (всего 5116).

Напомним, что на утро 16 мая в Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. Только за пятницу зафиксировано 528 новых случаев. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Согласно данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за 15 мая в 13 из 24 областей Украины количество выздоровевших пациентов превысило количество заболевших. Однако в столице зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения – 153 человека.

А тем временем в Украине готовятся запустить массовое тестирование на антитела к COVID-19. Тесты иммуноферметного анализа (ИФА) позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию. В то же время проведение ПЦР-теста показывает, заражен ли он коронавирусом. Также в Минздраве сделали заявление относительно закупки скандальных аппаратов ИВЛ.

Журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в черновицкой больнице. В этом видео рассказывается об условиях лечения, истории заболевания и тяжелые моменты борьбы с коронавирусной болезнью:

Видео: tva.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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