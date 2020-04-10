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  1. Последние новости Украины

В Украине количество зараженных коронавирусом перевалило за 2000

10 апреля, 09:32

Сергей Мартынец

Количество инфицированных только за сутки выросло на 311 человек

В Украине выросло число зараженных коронавирусом Украине и составило 2203 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев", – заявили в Минздраве.

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области и в Киеве. Также существенно выросло число зараженных в Ивано-Франковской области.Смотрите подробнее карту заражений по регионам.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 9 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 1892 случая заражения коронавирусом, 57 закончились летальным исходом, 45 человек выздоровели. В Минздраве отмечают, что большинство умерших от коронавируса украинцев это люди старше 50 лет. Большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирение.

В тренде
В Украине количество зараженных коронавирусом перевалило за 2000

Пока на всей территории Украина введен карантин, в Тернопольской и Львовской областях введут "комендантский час" на период с 13 часов субботы, 11 апреля, до 6 часов утра понедельника, 13 апреля. Руководители этих областных администраций заявили, что "жители регионов позитивно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома на протяжении выходных".

А тем временем глава МВД Арсен Аваков "предположил", когда Украина вернется к нормальной жизни. Он объяснил, что трудно прогнозировать ход эпидемии и как наша страна переживет пик коронавируса во второй половине апреля. Но, вполне возможно, уже в мае украинцы немного вздохнут с облегчением.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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