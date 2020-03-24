В Украине количество зараженных коронавирусом продолжает расти: новые данные

В Украине снова выросло количество зараженных коронавирусом: по состоянию на 10:00 утра было 84, а к полудню стало известно о еще 13 заболевших. Общая численность инфицированных достигла 97 человек. Об этом объявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он напомнил, что 23 марта было подтверждено 11 новых случаев заражения, а сегодня за полдня появились еще 13 инфицированных.

"Сегодня подтверждено уже 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном это контактные люди, которые были в контакте с предыдущими случаями, которых у нас было 25 случаев в Черновицкой области. Поэтому динамика у нас увеличивается. На сегодняшний день мы имеем уже 97 случаев (коронавируса по состоянию на 13:00)", – сказал Ляшко. В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 24 марта

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на 24 марта в Украине было три летальных случая из-за коронавируса и один человек выздоровел. Случаи коронавируса выявлены в Днепропетровской области – 2, Донецкой – 1, Житомирской – 2 (1 летальный), Ивано-Франковской – 5 (1 летальный), Киевской – 15 (из них 10 в течение суток), Львовской – 2, Тернопольской – 2 (из которых 1 за последние сутки), Черновицкой – 38 (1 летальный), Черкасской – 1 и в городе Киеве – 29. Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент.

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