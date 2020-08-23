В Украине коронавирусом заразились десятки военных: что известно

За прошедшие сутки, 22 августа, в Вооруженных силах Украины подтвердили 48 новых случаев заражения коронавирусом. В целом сейчас болеет 579 украинских бойцов.

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Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Так, из 48 новых заболевших госпитализировали девять человек: в Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ увезли пять военнослужащих, а в Военно-медицинский клинический исторический центр Западного региона и Военно-медицинский клинический исторический центр Восточного региона – по двое военных. Пациенты сейчас в удовлетворительном состоянии.

На самоизоляции под наблюдением врачей находятся 39 человек: Киевская область – девять военнослужащих и пять работников ВСУ, Львовская – 11 военнослужащих и пять работников ВСУ, Ивано-Франковская – один военнослужащий и три бойца ВСУ.

В Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Хмельницкой и Тернопольской областях – по одному больному.

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"Всего за время пандемии выздоровели – 887 человек, летальных исходов – шесть. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 901 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток – 239 человек", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса. Предлагается ужесточить контроль за соблюдением карантина и усилить режим на границе с оккупированным Крымом.

Также напомним, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это была уже шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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