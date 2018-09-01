В Украине должны отключить аналоговое телевидение

Список каналов, которые продолжат трансляцию аналогового сигнала, должен утвердить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания

С 1 сентября в Украине сигнал аналогового телевидения должны отключить почти во всех областях – страна массово переходит на цифровой сигнал телевещания. Сайт "Сегодня" писал о том, как украинцы выиграют от перехода на цифровое телевещание. Специалисты отмечают, что технически аналоговое телевидение устарело – если его отключить, то можно будет развивать скоростной интернет в Украине.

Глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявлял, что переход на новый вид сигнала пройдет быстро и безболезненно, ведь почти все дома уже подключены к спутниковому или кабельному телевидению.

Однако Кабинет министров продлил вещание аналогового телевидения до 1 мая 2019 года, сделав ряд исключений:

на территориях, граничащих с Россией;

в зоне проведения ООС, в Крыму;

для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ);

для местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание по списку Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

При этом 31 августа Сарненский районный суд Сумской области принял решение запретить отключение аналогового сигнала телевещания с 1 сентября – вопреки постановлению Кабмина и решению Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Рассмотрение дела по существу назначено на 13 сентября, а до вынесения решения по существу суд запретил Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения "совершать все и любые действия, связанные с прекращением использования радиотехнологии аналогового телевизионного вещания".

Генеральный директор Концерна РРТ Петр Семерей сообщил, что решение суда Концерн будет выполнять. В свою очередь, заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук заявила следующее

"В Национальный совет такое решение пока не поступало. В открытых судебных реестрах информация о вынесении такого постановления по состоянию на вечер 31 августа отсутствует. Согласно действующему законодательству, в частности Постановлению КМУ о прекращении использования аналоговой технологии телевизионного вещания, Национальным советом уже были приняты соответствующие решения".

Напомним, ранее переход Украины на цифровое телевидение оказался под угрозой срыва, так как Нацсовет по вопросам телерадиовещания не смог собраться, чтобы утвердить необходимые документы.

Мы сообщали, что Кабмин заявлял об отключении аналогового телевещания, продлив сроки использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года для всех областей, кроме Киева и Кировоградской области, которые раньше всех попрощались с аналоговым телевидением - старые антенны ТВ-сигнал не ловят уже с 1 августа.