В Украине меняют сроки проверок и отбора школьных учебников

Теперь учебники будут готовить линейками, а сроки их рассмотрения удлинят на год

Сейчас на подготовку учебников, по которым учатся украинские школьники, уходит приблизительно год. А на экспертизу – два месяца. Этого очень мало, чтобы качественно оценить учебник, уверена министр образования Анна Новосад. Поэтому схему и длительность отбора учебников изменят.

Так, проверять и отбирать учебники теперь будут два года. Также в министерстве образования хотят ввести критерии, по которым будет оцениваться учебник. Сейчас в процессе участвуют эксперты и учителя, но учителей часто подкупают и запугивают, требуя проголосовать за определенный учебник, а это большая проблема.

"Одной из самых больших проблем является очень короткий срок для подготовки, особенно оценивания экспертами и дальше учителями. На самые важные этапы отводится мало времени. Если эксперты говорят, что учебники плохие, то министерство начинает конкурс заново, а это означает, что учебный год начнется без учебников. Нам нужны два года на подготовку учебников для того или иного класса, иначе из-за нехватки времени невозможно обеспечить качество. Мы над этим работаем и будем внедрять с 2021 года. Некоторые вещи по экспертизе будут испытываться уже в этом году", – рассказала Анна Новосад.

Как пример – экспертиза учебников для третьего класса проводилась в январе-феврале, а отбор закончится только в марте. Все вопросы отбора должны решаться до декабря, считает Вадим Карандий, руководитель Украинского института развития образования. Это даст возможность вовремя напечатать учебники и доставить в школы. В этом году в качестве эксперимента экспертизу учебников для четвертого класса начнут уже осенью. А с 2021 года вместо одного класса начнут готовить линейки учебников.

"С 2021 года мы будем вести учебники не одного класса, а линейки учебников для нескольких классов, потому что это должен быть готовый учебный курс. Если дети учатся по определенной программе вначале, то они должны ее пройти до конца. То есть мы говорим уже о подготовке учебников для циклов образования начальной, средней и старшей школы", – отметил Карандий.

Чтобы запустить подготовку линеек учебников, в отбор добавится новый этап – этап публичной защиты учебной литературы. Отборочный конкурс будут проходить не только учебники, но и все материалы, которые будут задействованы в процессе обучения – пособие для учителя, рабочая тетрадь ученика и так далее.

В тренде Учителей подкупают и запугивают: что не так с отбором учебников в Украине

Подробнее о том, что изменится при подготовке литературы для школы, читайте в материале "Учебники для школ будут отбирать по-новому: что готовят в Минобразования".

Стоит признать, что публичный отбор идея действительно неплохая. Ведь зачастую именно родители находят в уже выданных учебниках досадные ляпы – как это было с мемом с Киану Ривзом в учебнике истории для 10 класса, или в "Географии" для шестых классов, где обнаружилась карта из популярной компьютерной игры The Elder Scrolls V Skyrim.

А вокруг учебников "Основы здоровья" разразился самый настоящий скандал. Возмущение родителей вызвало определение "виктимности", данное в книге. Там, среди прочего, указывалось, что ношение короткой юбки и флирт – это виктимное поведение. А родители заявили, что таким образом девочкам насаживают комплекс жертвы еще со школы:

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