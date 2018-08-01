В Украине модернизировали боевые истребители МиГ-29: опубликовано видео

Сегодня, 13:59

Летчики смогут обнаруживать воздушные цели на еще большем расстоянии

Модернизированный МиГ-29МУ1. Фото: &quot;Укроборонпром&quot;
Модернизированный МиГ-29МУ1. Фото: "Укроборонпром"

Львовский авиаремонтный завод модернизировал для Вооруженных сил истребители МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1 – два самолета уже переданы военным, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что самолеты прошли капитальный ремонт с продлением ресурса, получили более мощную радиолокационную станцию. Теперь летчики смогут обнаруживать воздушные цели на большем расстоянии. Также интегрирована в бортовой радионавигационной комплекс система спутниковой навигации. Значительно расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что самолеты уже в одной из воинских частей.

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Истребитель МиГ-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины. Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям.

МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2450 км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой. Самолет вооружен 30-мм автоматической пушкой, целым спектром ракет типа "воздух-воздух" для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей. Кроме того, самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

В прошлом году сообщалось, что самолеты ВСУ будут ремонтировать с помощью американских технологий. Американская компания Rockwell Collins специализируется на изготовлении и разработке цифровых и электронных систем для авиации, а также другой авионики.

Ранее сайт "Сегодня" публиковал материал о том, сможет ли украинская авиация защитить небо. Военному руководству страны известно, что существует вероятность применения Россией авиации. В то же время военные отмечают, что украинские истребители, штурмовики и бомбардировщики способны выполнять задачи в рамках АТО, а вот в случае полномасштабного российского военного вторжения у нас возникнут большие проблемы.
летчики, самолеты, истребитель, ВСУ

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Источник:

"Сегодня"

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