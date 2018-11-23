В Украине могут измениться правила фотографирования на документы

Вчера, 22 ноября, в МВД на совещании обсудили вопросы фотографирования на документы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Отмечается, что длительное время в МВД поступали многочисленные обращения по проблемным вопросам, с которыми сталкиваются представители различных вероисповеданий. Среди прочего речь шла о фото для документов.

Сейчас согласно действующему стандарту фотографироваться на паспорт и другие документы в головном уборе запрещено.

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"Мы должны сделать все, чтобы предоставить возможность лицам, которые принадлежат к различных религиозных течений и конфессий, фотографироваться на документы без уязвимости их религиозных убеждений. Решение этого вопроса, в масштабах Украины, лежит исключительно в плоскости изменения стандартов", – отметила заместитель министра МВД Татьяна Ковальчук.

В свою очередь председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк добавил, что МВД вместе с ДМС настроены на улаживание проблемы. По его словам, единственным путем ее решения является изменение стандарта.

МВД и ДМС обратилось к ГП "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" с просьбой пересмотреть стандарты фотографирование на документы – это вопрос уже включен в план работы института.

Напомним, с 1 ноября можно менять обычный паспорт на ID-карту. Желающие поменять документ избавятся от штампов о браке и прописки. Ее главное преимущество – безопасность, ведь документ невозможно подделать. Информация, которая записана на чипе, – защищена.

Как сообщалось, Украина опять обошла Россию в рейтинге паспортов по безвизу. Паспорт Украины улучшил свой показатель в рейтинге Global Passport Power Rank 2018, заняв 24 место по диапазону возможностей, которые предоставляет своему владельцу. В рейтинге определили количество стран, которые украинцы смогут посетить без виз.