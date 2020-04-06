В Украине могут отменить карантин: "слуга народа" раскрыл подробности

Карантинные меры, которые начали вводить в Украине в марте, а с 6 апреля еще и усилили, могут завершиться уже в мае.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он отметил, что по сравнению с другими европейскими странами в Украине "немного более пологая кривая заболеваемости" – это значит, что введенные эпидемиологические меры действуют.

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"Я сейчас отталкиваюсь не от какой-либо официальной информации от замминистра Виктора Ляшко, министра здравоохранения или премьер-министра. Это скорее интуитивно, видя динамику ... Учитывая то, что у нас все это началось позже, мы лучше подготовились по карантинным мерам. Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится", – сказал Корниенко.

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Напомним, что по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 6 апреля в Украине было зафиксировано 1319 людей с диагнозом коронавирусной болезни, включая 38 скончавшихся и 28 выздоровевших пациентов.

C этого дня вводятся дополнительные карантинные ограничения для населения. В частности, передвигаться можно будет не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и похода на шашлыки. За нарушение правил карантина придется заплатить. За что могут оштрафовать.

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