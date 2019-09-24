В Украине могут отменить обязательный призыв в армию – министр обороны

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Украине могут отменить обязательный призыв на срочную военную службу. Об этом в интервью BBC-Украина сказал министр обороны Андрей Загороднюк.

"Я думаю, что это (отказ от срочной службы, – Ред.) реально. Сейчас идет оборонительный обзор, происходит пересмотр структуры ВС (Вооруженных сил, – Ред.), особенно что касается тех зон, где у нас ООС (операция Объединенных сил, – Ред.) – там мы видим только контрактников", - сказал он.

"Мы не видим срочников в ООС, система построения ВС не должна базироваться на срочниках. Основной компонент – профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение – привлечение профессионалов", – добавил Загороднюк.

Реклама

Однако, когда возможен полный переход на контрактную армию, министр пока не говорит.

В тренде Атмосферный фронт несет в Украину дожди: синоптик предупредила об ухудшении погоды

"Здесь трудно сказать. На этот вопрос мы сможем ответить предварительно до конца года, а окончательно – в следующем году. Ведь чтобы ответить, мы должны знать окончательную структуру ВС. А для того, чтобы это знать – надо ответить на вопрос о наших планах, угрозах и ситуации со сферой безопасности", – сказал министр.

Ранее сообщалось, что партия большинства в Верховной Раде "Слуга народа" не планирует переводить службу в Вооруженных силах Украины целиком на контрактную форму.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама