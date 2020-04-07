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В Украине могут развернут временные больницы: подробности

7 апреля, 11:18

Денис Беспалов

В таких больницах будут находится те, у кого не будет возможности изолироваться у себя дома

Министерство здравоохранения рассматривает возможность развертывания временных госпиталей для больных легкой формой COVID-19. Об этом на брифинге о ситуации с распространением коронавируса заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Наша цель и предложение эти госпитали разворачивать для тех, у кого будет легкое течение болезни, но у кого не будет возможности изолироваться у себя дома в связи с теми или иными причинами", - заявил Ляшко.

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По его словам, это позволит более качественно проводить наблюдение за больными, и "в случае необходимости проводить транспортировку этих больных в полноценные учреждения здравоохранения".

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Ранее Ляшко заявил, что главная задача Украины в борьбе с коронавирусом – не допустить паралича системы здравоохранения из-за роста заболеваемости граждан. Украинцы не должны заниматься самолечением и не затягивать болезнь до критического состояния.

Согласно последним данным, в стране официально подтверждено 1462 случая заражения COVID-19, 28 человек выздоровели, 45 – умерли.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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больницы коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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