Власть обсуждает введение ЧП в Украине: что это значит

Уже три нардепа заболели на COVID-19. Все депутаты и их помощники могут пройти тестирование на коронавирус

Чтобы сдержать распространение коронавируса и не повторить печальный опыт европейских стран, в Украине могут ввести режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом сайту "Сегодня" рассказали депутаты сразу из нескольких фракций. По их словам, если в понедельник, 23 марта, соберется Совет национальной безопасности и обороны Украины, уже во вторник-среду состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая должна будет утвердить соответствующий указ президента. Как будем жить при ЧП и какие права ограничат, разбирался сайт "Сегодня".

Что такое режим ЧП

В п.1 ст.4 закона о правовом режиме чрезвычайного положения говорится, что ЧП может вводиться в случае "возникновения особо тяжелых чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применения средств поражения, пандемий, панзоотий т.п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения".

Как это будет происходить?

Шаг№1: собирается СНБО и передает президенту свои предложения о введении режима ЧП.

Шаг№2: президент подписывает указ о введении ЧП, где указываются: причины, сроки, границы территории, чрезвычайные меры, конституционные права и свободы, а также органы госвласти, военного командования и местного самоуправления, которым поручается осуществление мероприятий ЧП.

Шаг№3: Не позже чем через два дня после президентского указа ВР голосует за него обычным большинством – 226 "за".

Какие права ограничат

Во-первых, не стоит путать чрезвычайное положение с режимом чрезвычайной ситуации, который уже действует в девяти регионах Украины и больше направлен на координацию работы всех государственных органов и структур. Однако, многое из того, что предусматривает режим ЧП уже действует в рамках ЧС до 3 апреля: ввели карантин и ограничили въезд/выезд из страны; университеты, школы и садики закрыли; остановили движение общественного транспорта; запретили проведение массовых мероприятий и изменили режим работы предприятий.

Но есть и принципиальные отличия. Что нужно знать о режиме ЧП:

Вводится на 30 дней по всей Украине или 60 дней в отдельных регионах с возможностью продления еще на 30 дней;

Могут ввести комендантский час, трудовую повинность, особый порядок распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;

Запрещаются протесты;

Допускается досмотр транспортных средств, отчуждение или изъятие имущества у юр- и физлиц, и установление квартирной повинности;

Предусмотрена временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений.

Что думают депутаты

Депутаты "Слуги народа" рассказали сайту "Сегодня", что еще на заседании фракции с участием президента Владимир Зеленский не исключил введения режима ЧП. Позже "слуги" получили смс-ки в общий чат от руководства фракции о том, что в любой момент придется собраться на внеочередное заседание, поэтому всем нужно быть от Киева максимально близко, чтобы за день доехать до Рады.

"Все должны быть в боевой готовности. Если сегодня состоится заседание СНБО, думаю, во вторник указ президента о введении ЧП поступит в Раду и мы его быстро проголосуем. В таком случае все управление и вся вертикаль власти в стране перейдет к президенту", – сказал сайту "Сегодня" один из депутатов от "Слуги народа".

Другие "слуги" в беседе с сайтом "Сегодня" высказались против предложения вице-спикера Руслана Стефанчука на время карантина проводить заседания ВР и комитетов по видеоконференции. Речь идет о законопроекте №3250. Его текста на сайте Рады пока нет. Но депутаты рассказали сайту "Сегодня", что среди прочего он также предусматривает возможность дистанционного голосования. Резко против этого выступил спикер Дмитрий Разумков, как и против предложения премьер-министра Дениса Шмыгаля о передаче полномочий Рады по введению режима ЧП президенту, если вдруг парламент не сможет собраться.

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Правда, среди депутатов разных фракций звучат идеи провести обязательное тестирование на COVID-19 всех нардепов и их помощников. Уже два комитета Верховной Рады по экологии и здравоохранению на двухнедельном карантине из-за контактов с заболевшими Сергеем Шаховым, Сергеем Вельможным и еще одним нардепом, имя которого коллеги пока не называют.

О том, что комитет по вопросам здравоохранения на обсервации, сообщала в своем Facebook член этого комитета, нардеп от "ЕС" Яна Зинкевич. Но через час удалила свой пост без объяснения причин. Позже информацию об этом подтвердил ее коллега по фракции Владимир Арьев.

"Кроме того, в отличие от Шахова, Вельможный был на заседании Согласительного совета и на пленарном заседании Рады в сессионном зале. А они же там все друг другу руки пожимали и целовались в щечку. Нужно обязательно проверить коллег, которые сидели рядом с ним, и членов их комитетов", – сказал нам один из депутатов от "Слуги народа".

Напомним, по состоянию на вечер 22 марта, по данным Минздрава, в Украине подтверждено 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, трое из заболевших скончались, а один человек выздоровел.

В распространением вируса в Украине с 12 марта и минимум по 3 апреля действует карантин, на время которого прекратили работать все учебные и развлекательные заведения, крупные торговые точки (кроме продуктовых магазинов и аптек), а также была остановлена работа метро, междугороднего автобусного и железнодорожного сообщения.

К тому же общественный транспорт в Киеве с 23 марта перевозит только медиков, правоохранителей, сотрудников ЖКХ, продавцов продуктовых магазинов и работников оборонной отрасли.

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