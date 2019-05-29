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В Украине может остановиться производство бронетехники: "Укроборонпром" назвал причину

29 мая, 17:54

В настоящий момент существует проблема в сфере стандартизации оборонно-промышленного комплекса

Фото: Укроборонпром

На госпредприятии "Житомирский бронетанковый завод" приостановлена работа цеха по производству корпусов БТР-4. Это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Министерства обороны Украины допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО. Об этом сообщат пресс-служба "Укроборонпрома", которая ранее предупреждала о том, что выполнение оборонного заказа оказалось под угрозой.

"Ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК. Ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады Украины и ряда государственных органов. "Укроборонпром" неоднократно подчеркивал критичности этого вопроса для всех предприятий отрасли, как государственной, так и частной формы собственности. Подчеркиваем, что в результате позиции военной приемки Минобороны и через еще действующие архаичные нормы стандартизации приостановлено специально созданную производственную линию на житомирском заводе", - говорится в заявлении госконцерна.

В "Укробороне" указывают на абсурдность ситуации: бронестали, из которых производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признаны непригодными для украинской бронетехники.

"Укроборонпром" подчеркивает, что недопущение в производство европейских бронесталей повлечет критические проблемы и на других заводах бронетанкового кластера Концерна, а также – в частных компаниях.

На предприятиях "Укроборонпрома", в частности, на ГП "Завод им. Малышева", ГП "ХКБМ им. Морозова" и ГП "Киевский бронетанковый завод" также созданы линии по производству бронетранспортеров. Это связано с запланированным расширением серийного производства для украинской армии. БТР-4 и БТР-3 должны были заменить имеющиеся сейчас в ВСУ бронетранспортеры советского производства.

Ранее мы писали, что в Украине разработали новый БТР с беспилотниками.

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Тег Укроборонпром, БТР-4, бтр-3

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