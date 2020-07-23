В Украине может появиться новый вид военной службы

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что армия всегда рассчитывает на поддержку резервистов. Теперь же в Украине хотят серьезно взяться за военный резерв Вооруженных сил Украины.

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Об этом шла речь на встрече главы государства с представителями Совета резервистов, передает ОПУ.

Гарант подал в Верховную Раду два законопроекта, которые были разработаны Министерством обороны в сотрудничестве с Советом резервистов. Один из них – о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.

Он предусматривает переформирование военкоматов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по европейскому образцу. Также определяется новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период, которая предусматривает возможность призыва таких бойцов в особый период без объявления мобилизации на срок до шести месяцев. Такой призыв будет происходить по решению Верховного главнокомандующего ВСУ – президента. Что касается самих резервистов, то законопроект предполагает для них социальную защиту, как в случае с мобилизованными. Также создается военный учет резервистов в государстве, в частности, с помощью автоматизированной системы "Оберег" (Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов).

Второй законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отдельных вопросов совершенствования обеспечения организации выполнения воинского долга в особый период. Этим документом предлагается предоставить резервистам-предпринимателям льготное налогообложение на время прохождения ими службы. На все время такой службы они освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.

Видео: president.gov.ua

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Напомним, еще в 2018 году в Генеральном штабе заявляли, что оперативный резерв первой очереди ВСУ составляет более 200 тыс. человек. Военные отмечали, что, согласно опросу, подавляющее большинство изъявило готовность прибыть в свои воинские части в случае открытой агрессии противника.

Также в ВСУ рассказывали, сколько денег получали резервисты за учебные сборы в 2018 году. Тогда в декабре в Украине проходили масштабные сборы резервистов и военнообязанных.

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