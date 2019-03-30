Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Украине на год продлили мандат СММ ОБСЕ

Сегодня, 09:39

Председатель ОБСЕ призвал к дальнейшей поддержке наблюдателей

Наблюдатель ОБСЕ рассказала о своей работе в Станице Луганской
Наблюдатель ОБСЕ рассказала о своей работе в Станице Луганской.
В Украине на год продлили мандат СММ ОБСЕ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/533/051/5c65330519e5b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/533/051/5c65330519e5b.png Украина Председатель ОБСЕ призвал к дальнейшей поддержке наблюдателей

Постоянный совет ОБСЕ продлил еще на год мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине. Это решение приветствовал министр иностранных дел Словакии, председатель ОБСЕ, Мирослав Лайчак.

"Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал вчерашнее решение Постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине (СММ) еще на один год, и призвал к дальнейшей поддержке международных наблюдателей и национального персонала на местах", – говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

Кроме того, Лайчак напомнил, что СММ была уполномочена устанавливать факты конкретных инцидентов и сообщать о них.

"Наблюдатели – это глаза и уши организации, да и всего международного сообщества, и они непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации", – отметил председатель ОБСЕ.

Ранее мы писали о том, что главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине назначили турецкого дипломата Яшар Халит Чевик, который сменит на этой должности Эртурула Апакана.

Отметим, в феврале Апакан отметился странным высказыванием по российской агрессии на востоке Украины, отвечая на реплику дипломата РФ, не подтвердив присутствие российских войск на Донбассе.

Напомним, в октябре 2018 года в ОБСЕ все же озвучивали доказательства присутствия войск России на Донбассе. Наблюдателям миссии даже сами кадровые российские военные признавались, что приезжали на Донбасс по ротации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег обсе, Украина, миссия, продление

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине на год продлили мандат СММ ОБСЕ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 250 единиц техники боевиков

28 марта, 15:30

Враг нарушает договоренности и вывел из мест хранения тяжелого вооружения танки и артиллерию

Назначен новый глава мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине

27 марта, 15:15

В Госдепе прокомментировали назначение нового турецкого дипломата, который будет отслеживать ситуацию на Донбассе

Луценко встретился с наблюдателями от ОБСЕ: о чем говорили

26 марта, 11:53

Главной темой представителей БДИПЧ и генпрокурора стали нарушения избирательного процесса в Украине

"Легитимность под сомнением": Москва выступила с заявлением по выборам в Украине

25 марта, 10:16

Россия недовольна, что в Украине не пустили ее наблюдателей, и теперь разразилась новой истерикой

Как воспитать сына мужчиной? 12 правил

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Аваков рассказал, почему разругался с Порошенко

Вы едите много сахара: 5 тревожных признаков

Мораес заявлен правильно. Украинцы сохранят свои очки

Татьяна Черновол: депутат и агрессивная подружка Пашинского

Алексею Панину внезапно стало стыдно за "Крым наш"

В сети показали зимние фото животных из зоны отчуждения

NIKITA LOMAKIN рассказал об отношениях с Тиной Кароль
Загрузка...

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Сегодня, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:18

В понедельник, 1 апреля осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Домашних насильников в Украине будут вносить в специальный реестр

Сегодня, 07:00

Кабмин создает реестр случаев домашнего насилия. Юрис­ты опасаются утечки данных

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

28 марта, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

«Почему я не люблю полных женщин?»

Как предсказать развод по свадебным снимкам: 8 наблюдений

Что о родителях говорит имя их ребенка?