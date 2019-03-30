В Украине на год продлили мандат СММ ОБСЕ

Председатель ОБСЕ призвал к дальнейшей поддержке наблюдателей

Наблюдатель ОБСЕ рассказала о своей работе в Станице Луганской.

В Украине на год продлили мандат СММ ОБСЕ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/533/051/5c65330519e5b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/533/051/5c65330519e5b.png 2019-03-30T09:39:00+02:00 Украина Председатель ОБСЕ призвал к дальнейшей поддержке наблюдателей

Постоянный совет ОБСЕ продлил еще на год мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине. Это решение приветствовал министр иностранных дел Словакии, председатель ОБСЕ, Мирослав Лайчак.

"Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал вчерашнее решение Постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине (СММ) еще на один год, и призвал к дальнейшей поддержке международных наблюдателей и национального персонала на местах", – говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

Кроме того, Лайчак напомнил, что СММ была уполномочена устанавливать факты конкретных инцидентов и сообщать о них.

"Наблюдатели – это глаза и уши организации, да и всего международного сообщества, и они непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации", – отметил председатель ОБСЕ.

Ранее мы писали о том, что главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине назначили турецкого дипломата Яшар Халит Чевик, который сменит на этой должности Эртурула Апакана.

Отметим, в феврале Апакан отметился странным высказыванием по российской агрессии на востоке Украины, отвечая на реплику дипломата РФ, не подтвердив присутствие российских войск на Донбассе.

Напомним, в октябре 2018 года в ОБСЕ все же озвучивали доказательства присутствия войск России на Донбассе. Наблюдателям миссии даже сами кадровые российские военные признавались, что приезжали на Донбасс по ротации.

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