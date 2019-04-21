В Украине на выборах президента не открылся всего один участок – полиция

Правоохранители открыли уголовное производство за лишение нескольких сотен избирателей их конституционных прав

Фото: AFP

Второй тур выборов президента Украины стартовал достаточно успешно, и по всей стране не открылся лишь один избирательный участок – в Донецкой области. Об этом сообщил на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, речь идет о населенном пункте Лебединской Волновахского района, что на линии разграничения. Он отметил, что на этом участке числятся 680 избирателей, которые теперь не смогут проголосовать.

"Национальная полиция констатирует, что на сегодняшнее утро гн открыт всего один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе. Это населенный пункт Лебединское Донецкой области, на линии разграничения. Мы открыли уголовное производство по статье 157 УК и в ближайшее время Главное управления Нацполиции в Донецкой области отчитается о ходе расследования и перспективе вынесения подозрения лицам, которые будут считаться виновными", – сказал Князев.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Также смотрите видео, как голосуют бойцы на фронте. Журналисты "Сегодня" увидели, что настрой на передовой позитивный: военные отдают свои голоса в хорошем расположении духа и шутят.

Отметим, что голосование сегодня уже с самого утра началось с проблем в некоторых регионах. Так, в Днепропетровской области пьяный мужчина сообщил о минировании участка. Он сначала проголосовал, а потом устроил "шоу" на избирательном участке.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

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