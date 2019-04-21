Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Украине на выборах президента не открылся всего один участок – полиция

Сегодня, 10:27

Правоохранители открыли уголовное производство за лишение нескольких сотен избирателей их конституционных прав

Фото: AFP

Второй тур выборов президента Украины стартовал достаточно успешно, и по всей стране не открылся лишь один избирательный участок – в Донецкой области. Об этом сообщил на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, речь идет о населенном пункте Лебединской Волновахского района, что на линии разграничения. Он отметил, что на этом участке числятся 680 избирателей, которые теперь не смогут проголосовать.

"Национальная полиция констатирует, что на сегодняшнее утро гн открыт всего один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе. Это населенный пункт Лебединское Донецкой области, на линии разграничения. Мы открыли уголовное производство по статье 157 УК и в ближайшее время Главное управления Нацполиции в Донецкой области отчитается о ходе расследования и перспективе вынесения подозрения лицам, которые будут считаться виновными", – сказал Князев.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Также смотрите видео, как голосуют бойцы на фронте. Журналисты "Сегодня" увидели, что настрой на передовой позитивный: военные отдают свои голоса в хорошем расположении духа и шутят.

Отметим, что голосование сегодня уже с самого утра началось с проблем в некоторых регионах. Так, в Днепропетровской области пьяный мужчина сообщил о минировании участка. Он сначала проголосовал, а потом устроил "шоу" на избирательном участке.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Донбасс, второй тур, лебединское, князев

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине на выборах президента не открылся всего один участок – полиция". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Праге украинцы выстроились в очередь перед избирательным участком – фото

Сегодня, 10:18

Украинцы активно готовятся голосовать в столице Праге, сообщил посол Украины в Чехии

Выборы президента Украины – посольство США сделало заявление

Сегодня, 10:05

Вашингтон ожидает сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины

Суд отказался снять Зеленского с выборов

Сегодня, 10:02

В отношении кандидата в президенты был подан иск – Зеленского заподозрили в нарушении из-за бесплатных билетов на дебаты

В Хмельницкой области на трех избирательных участках не хватает урн

Сегодня, 09:45

Одну из урн не поставили из-за того, что не было чем ее опломбировать

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

Кабаева расрыла тайну о своей семье

11 продуктов, которые приводят к онкологии

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

6 признаков того, что у вас опасный дефицит белка в организме

Суд не признал крушение Ил-76 на Донбассе агрессией РФ

Физики нашли способ генерировать свет в вакууме

Гуллит: Очень умно поступил Зидан, покинув Реал

Посмотрите, как во время затмения на Луну упал метеорит

Практичный и легкий поливочный шланг XHOSE от производителя

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Почем обойдется арендовать дачу на лето: все о загородной недвижимости в Украине

Вчера, 07:00

Дачи в окрестностях столицы и возле моря тянут на сотни тысяч , но в регионах есть бюджетные варианты

Волк подошел к собаке вплотную: хозяин мог только смотреть

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов