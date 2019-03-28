В Украине набирают популярность "корзины добра"

Журналисты "Сегодня" провели эксперимент и установили тележку с продуктами в одном из супермаркетов

В Украине набирают популярность "корзины добра" 2019-03-28T14:57:00+02:00 Украина Журналисты "Сегодня" провели эксперимент и установили тележку с продуктами в одном из супермаркетов

В Украине набирают популярность "корзины добра". Корзины или тележки с продуктами ставят в супермаркетах. Все желающие могут в них оставить продукты для нуждающихся.

Журналисты "Сегодня" провели эксперимент и установили такую тележку с продуктами в одном из супермаркетов. За три часа эксперимента тележка пополнилась лишь дважды, а вот забрали почти все. Хотя и стеснялись. И зря, говорит психотерапевт.

"Очень важно доносить, например, пенсионерам или малоимущим, что это нормально, когда кто-то помогает, а я этим пользуюсь", – говорит Светлана Арефния, психотерапевт, доктор психологических наук.

Ранее сообщалось,что в столице появились "корзины добра" – боксы, куда можно сложить ненужную одежду. Как рассказали в фонде, который установил контейнеры, хорошие вещи передадут в детские дома и пожилым людям, те, что похуже- отправят в утиль, а лучшее продадут, чтобы купить новые "корзины".

Напомним, в Одессе также стартовала похожая акция. Так, в городе принимают ненужные вещи ради больниц и детей. Волонтеры одевают нуждающихся и продают одежду, покупая за это оборудование для больниц.

Кроме того, начиная с 2010 года волонтеры проводят благотворительные акции по сбору одежды на выпускной для сирот. Движение активно поддерживают украинцы, проживающие в США. Сейчас движение приобрело характер всеукраинского флешмоба "Подари наряд выпускнику детского дома". Организаторы предложили всем неравнодушным присоединиться к сбору выпускных нарядов, обуви и аксессуаров.

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