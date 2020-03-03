В Украине началась весенняя кампания по вакцинации от бешенства

Весенняя кампания по вакцинации животных против бешенства началась в Украине. До конца апреля владельцы кошек и собак могут сделать им бесплатную прививку против смертельно опасной болезни. Оплатить придется только за справку, которая стоит пять гривен. Прийти на прием можно в государственные ветлечебницы. Временные пункты вакцинации открывают в отделениях ЖЭКов. А мобильные будут работать в частном секторе. Вакцины хватит всем, обещают специалисты. Напоминают, что прививать любимцев необходимо каждый год. И призывают не медлить: недавно в Харькове домашний кот, который заболел бешенством, поцарапал хозяйку и прохожего.

"Мы котятами занимаемся, поэтому ездим к коту. И нам сказали, чтоб всё было, как положено: все прививки, все глистования. В частных – за деньги, а здесь устраивает меня. Доступно, можно сказать, всё", – комментирует Ольга Матенко, владелица породистой кошки.

Ранее мы писали о рекомендациях о том, как уберечься от бешенства, если укусило больное животное. Бешенство – смертельная инфекция, передающаяся человеку при укусе зараженных животных, причем в 99% случаев источник заражения – собаки.

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И пренебрегать этим не стоит. Потому как есть печальный опыт. Совсем недавно в Николаевской области мужчина отказался делать прививку и умер от бешенства. Пациент был доставлен в больницу 11 января с диагнозом "бешенство в манифестной форме", и уже вечером 12 января скончался.

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