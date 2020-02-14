В Украине начали ежедневно дезинфицировать общественный транспорт

Моют, чистят и обрабатывают общественный транспорт в Украине. Надеются остановить грипп и респираторные заболевания. Ведь именно сейчас – самая опасная пора. Но помогает ли?
В резиновых перчатках и марлевой повязке Галина Михайловна моет и обеззараживает станции метрополитена. Ежедневно ими пользуется более миллиона пассажиров.
"Это бачок машины, сюда заливается чистая вода с моющим средством", – показывает она.
Обычно дезинфекцию проводят раз в неделю. Но сейчас, в разгар заболеваний гриппом и ОРВИ, делают это ежедневно. Вагоны метро дезинфицируют один раз в сутки. В депо, ночью. А вот станции метрополитена моют несколько раз в день с помощью специальных машин. Пол моют дезинфицирующим раствором, не мешая пассажирам.
Людмила Бурзак, руководитель станции "Демеевская":
"Он безопасен для пассажиров, нет цвета, нет запаха. После уборки этим раствором протирают пассажирские помещения, балюстрады, ручки дверей".
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Обязательны повязки и перчатки и для работников Черновицкого троллейбусного управления. Ежедневно городом курсирует более 60 "рогатых", которые перевозят тысячи горожан. Дезинфицируют каждый троллейбус.
Наталья Будзинская, заведующая здравпунктов Черновицкое троллейбусное управление:
"Это сертифицированное на территории Украины средство дезинфицирующее. Оно широко используется и в медицине, и в том числе для обработки транспорта".
В конце каждой рабочей смены опрыскивают раствором перила, пол и даже под сиденьями.
Иван Зайчук, руководитель цеха технического обслуживания Черновицкого троллейбусноего управления:
"Раствор дает специфический запах; Почему в конце дня? Ну, то есть, он выехал он уже обработанный и помытый, отработал на линии и опять же заезжает сюда, и мы по новому делаем такую же обработку, мойку и он готовится к следующему дню".
Дезинфекцию в транспорте проводить будут, как минимум, до 16 февраля. Медики говорят: эти меры эффективны, но полностью вирус не убивают.
"Это действительно лучшее, что можем сделать в современных условиях. Специфической такой дезинфекции против вирусов и коронавируса, в нашей стране, к сожалению, этого нет", – говорит Марьяна Селюк, врач-терапевт.
Поэтому советуют пожилым людям, беременным и детям избегать общественного транспорта хотя бы в часы пик.
Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Украине за неделю от гриппа умерли восемь человек. Отмечается, что почти во всех областях Украины зарегистрировали эпидемическую активность различной интенсивности. Только в Киеве и Харьковской области не превышен эпидпорог.
Ранее мы писали, что из-за гриппа и ОРВИ в Украине продолжают закрывать школы на карантин.
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