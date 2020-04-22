Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,36
  1. Последние новости Украины

В Украине начали клинические испытания лекарства от COVID-19

22 апреля, 15:58

Сергей Мартынец

Зеленский отметил, что препарат сможет спасти тысячи жизней, если пройдет испытания

В Украине уже применяют один препарат от коронавируса. А тем временем украинские ученые начали клинические испытания отечественного лекарственного средства против COVID-19, сообщает Офис президента.

Согласно предварительным выводам ученых и производителей, украинский препарат может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция. Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

Реклама

В тренде
Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: что нужно знать

"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", – отметил глава государства.

Напомним, Зеленский ранее обещал миллион долларов тому, кто изобретет вакцину против коронавируса. А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", Украина хочет закупить в США препарат для лечения коронавируса. Ранее этот препарат использовали против вируса Эбола.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

препарат коронавирус лекарство COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 22 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 22 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 22 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 22 апреля и все подробности из регионовУкраина
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 18 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 18 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать
Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делатьFun
Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в Минске
Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в МинскеПолитика
Коронавирус набирает обороты в Крыму: заражаются целыми семьями
Коронавирус набирает обороты в Крыму: заражаются целыми семьямиКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...