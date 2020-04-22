В Украине начали клинические испытания лекарства от COVID-19

В Украине уже применяют один препарат от коронавируса. А тем временем украинские ученые начали клинические испытания отечественного лекарственного средства против COVID-19, сообщает Офис президента.

Согласно предварительным выводам ученых и производителей, украинский препарат может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция. Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

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"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", – отметил глава государства.

Напомним, Зеленский ранее обещал миллион долларов тому, кто изобретет вакцину против коронавируса. А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", Украина хочет закупить в США препарат для лечения коронавируса. Ранее этот препарат использовали против вируса Эбола.

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