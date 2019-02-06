В Украине начали официально вести учет коррупционеров
Реестр коррупционеров содержит информацию о лицах, совершивших разные виды правонарушений
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции создало и открыло Реестр коррупционеров. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
"Начал работу Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", – говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.
"Справка в отношении юридических лиц формируется на основе данных, указанных в электронной цифровой подписи (ЭЦП) юридического лица, путем поиска в Реестре по имени юридического лица, кодом в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, идентификационным кодом юридического лица другой страны (для нерезидентов)", – пояснили в НАПК.
В Нацагентстве уточнили, что зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его квалифицированной электронной подписи.
Напомним, Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции.
В свою очередь верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявляла, что Украина должна удвоить борьбу с коррупцией.
А вот президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что его цель – победить коррупцию. По словам главы государства, несколько лет борьбы с коррупцией уже принесло позитивные результаты.
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