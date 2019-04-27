В Украине начали освящать первые пасхальные корзинки

У Киево-Печерской Лавры начали собираться верующие

Рецепт пасхи с глазурью. Фото: Depositphotos

В Украине начали освящать первые пасхальные корзинки – верующие несут их и в Киево-Печерскую Лавру – на площади возле ближних пещер все желающие смогут освятить пасхальные блюда.

Уже около 23:00 начнется вечерняя служба – в Лавру торжественно внесут Благодатный огонь, а праздничная литургия будет продолжаться до самого утра.

"Чтобы спокойно стоять службу, не следить за своей корзинкой. Я посвячу, приду домой. А на ночь пойду на службу, буду Богу молиться", – рассказал настоятель Киево‑Печерской Лавры митрополит Павел.

Также он добавил, что "все делается для удобства молитвы, мы освящаем с вечера, но после 12 после литургии мы должны зажечь свечи, помолиться и приступить к трапезе".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине назначили дополнительные поезда на Пасху и майские праздники. Также мы выяснили, как будут работать банковские учреждения на Пасху и майские. Правление Национального банка одобрило соответствующий регламент 1 апреля.

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