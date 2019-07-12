В Украине начали производство "Оберегов" от мин и фугасов

Новая специальная система не позволит врагу подорвать взрывчатку на дороге во время движения военной техники

Фото: Минобороны Украины

В Украине признают, что отечественное вооружение не хуже западного. Так, в серийное производство запущена специальная система "Оберег-С", которая предназначена для защиты бойцов от радиоуправляемых взрывных устройств – мин, фугасов и др. разработало ее госпредприятие "Новатор", сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что данная система может заглушить любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц. Фактически, в зоне работы "Оберега", не работает ни один приемник, который приводит в действие детонатор взрывчатки. Это обеспечивает гарантированную защиту бойцов, важных объектов и мирного населения.

Именно такие системы сейчас активно разрабатываются и поставляются в армии ведущих стран мира, которые ведут боевые действия в условиях активной террористической угрозы, в частности против и ИГИЛ. Использование таких систем позволяет предупредить теракты, направленные против гражданского населения, военных и инфраструктурных объектов.

Особенностью "Оберега" является то, что он может устанавливаться на бронетехнику и автотранспорт, обеспечивая защиту всей колонны техники во время движения. Это позволяет избежать потерь на марше или стоянке от заложенных фугасов. Также он может устанавливаться на стационарные объекты, такие как блокпосты, госпитали, склады боеприпасов или центры управления и связи.

Кроме того, "Новатор" разработал более легкую версию этой системы – "Оберег-Н", которая может переноситься одним бойцом. Эта версия предназначена для защиты саперов при разминировании, локального подавления связи, а также обеспечение защиты бойцов во время специальных операций.

Как сообщали новости "Сегодня", месяц назад ВСУ взяли на вооружение новую систему "Ятрань". Радиогидроакустическая система позволит создать сеть из сенсоров для слежения за врагом и сможет обнаружить и корабли, и подводные лодки.

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