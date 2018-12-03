В Украине начались сборы резервистов ВСУ: сколько продлятся и что "светит" за уклонение

Из-за объявления военного положения перед Новым годом мужчин призовут на учения, но не всех

В Украине начались сборы резервистов и военнообязанных. Они продлятся до 15 дней в составе бригад и до 20 в учебных центрах по всей стране. Минобороны обещает закончить обучение до Нового года.

Это не мобилизация, а только сборы резервистов, которые начинаются с сегодняшнего дня в Украине, уточняют в Генштабе вооруженных сил. В учебные центры поедет оперативный резерв первой очереди. Это мужчины, которые с 2014-го проходили службу в боевых частях и в зоне АТО. По состоянию на 18 ноября года такой резерв насчитывал 178 тысяч человек.

"Оперативный резерв первой очереди – это люди до 40 лет, прошедшие соответствующую подготовку, они знают, они приписанные к воинским частям, они знают своих командиров, и они готовы к выполнению боевых задач", – рассказал заместитель начальника Генерального штаба Родион Тимошенко.

Во время тренировок проверят и готовность территориальной обороны сотрудничать с военными, в частности, как способны местные власти быстро определить, где разместить резервистов. В Одесской области их расселят, в том числе, и в детском лагере "Виктория", где в прошлом году произошел пожар. Комплекс передали военкомату на время действия военного положения.

"Сборы будут проводиться семь дней. Там будет задействованы три корпуса. Есть база для того, чтобы они могли расквартироваться, есть база ниже по берегу, где можно провести занятия. Оттуда они будут выезжать на полигон в Чебанку, где с ними будут проводиться полевые занятия. Этот город пошел нам на встречу", – рассказал военный комиссар Одесской области Юрий Беляков.

Согласно закону о военной службе, за резервистами сохраняется и рабочее место, и средняя заработная плата на время прохождения сборов. Освобождают от сборов тех, кто не может прибыть по состоянию здоровья, или же из-за смерти близкого родственника. За уклонение от службы резервисту грозит штраф до 1200 гривен или арест до двух месяцев.

Отметим, введение особого режима в Украине называют тактически правильным решением, которое приводит в боевую готовность подразделения Вооруженных сил Украины для усиления обороноспособности страны на ее южном и восточном направлениях. Военные эксперты в комментарии сайту "Сегодня" озвучили основные плюсы и вызовы для украинской армии в режиме военного положения.

Также стало известно, какие полномочия получат силовики и чиновники. Особый режим развязывает руки правоохранителям и местным властям, но существенных ограничений прав граждан не будет, рассказал нам эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов, эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.