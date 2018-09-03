В Украине начались учения Rapid Trident-2018: кто участвует и сколько будет техники (фото)

Сегодня, 16:18

Это очень большая возможность для стран союзников и партнеров поработать с украинской стороной, сказал американский командир


Фото: facebook.com/RapidTrident2018

Фото: facebook.com/RapidTrident2018

Фото: facebook.com/RapidTrident2018

Фото: facebook.com/RapidTrident2018

Фото: facebook.com/RapidTrident2018

Фото: facebook.com/RapidTrident2018

Фото: facebook.com/RapidTrident2018

Фото: facebook.com/RapidTrident2018

Фото: facebook.com/RapidTrident2018

Фото: facebook.com/RapidTrident2018

Фото: facebook.com/RapidTrident2018

Фото: facebook.com/RapidTrident2018

Фото: facebook.com/RapidTrident2018

Фото: facebook.com/RapidTrident2018

Фото: facebook.com/RapidTrident2018

На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного официально открыли крупные военные учения Rapid Trident-2018, в которых примут участие 14 стран.

Как сообщается на странице учений в Facebook, в церемонии открытия приняли участие личный состав и командиры контингентов всех стран-участниц учений, соруководители (от Украины – генерал-майор Эдуард Москалев, от Соединенных Штатов Америки – полковник Тим Кливленд), представители государственных органов стран-соруководителей и участников учений.

"Эти учения – это уникальная возможность для всех командиров проверить боеспособность своих подразделений, отработать тактику действий совместно на одной территории. Это очень большая возможность для стран союзников и партнеров поработать с украинской стороной, передавать опыт и учиться самим", – сказал Кливленд.

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Отмечается, что в этом году Rapid Trident-2018 являются самыми масштабными совместными сухопутными учениями подразделений ВСУ, в которых будут принимать участие от Украины еще и Нацгвардия, Госпогранслужба и Управление госохраны.

В них принимают участие воинские подразделения 10 стран-членов НАТО и четыре страны-партнеры НАТО: Украина, США, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Канада, Литва, Молдова, Германия, Румыния, Польша, Турция. Также в маневрах принимают участие военнослужащие многонациональной Литовско-польско-украинской бригады.

В Rapid Trident-2018 будут задействованы более 350 единиц техники и 2200 военнослужащих. Учения продлятся две недели (до 15 сентября включительно) и будут состоять из двух фаз – командно-штабной и полевой. За это время украинские военные и их коллеги из стран-партнеров отработают ряд задач как боевого, так и логистического и гуманитарного характера.

Предлагаем вспомнить, как прошли эти же американско-украинские учения в прошлом году. Целью серии учений Rapid Trident было введение в Вооруженные силы Украины передового опыта армий ведущих стран мира, обмен профессиональными навыками, улучшение уровня взаимодействия между штабами и подразделениями сухопутных войск Украины, США, армий стран-участниц и партнеров НАТО, а также членов программы "партнерство ради мира".

Отметим, что еще зимой текущего года президент Петр Порошенко своим указом одобрил допуск иностранных военных в Украину. Предполагалось, что в Rapid Trident-2018 от ВСУ будут участвовать до 2 тыс. военных с вооружением и военной техникой и до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США предусмотрено участие до 10 тыс. военных и до 10 самолетов и вертолетов, от ВС стран НАТО – столько же.
США, НАТО, военные, учения, Rapid Trident

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Источник:

"Сегодня"

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