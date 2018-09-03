В Украине начались военные учения и полетел Ryanair: итоги дня

Киев осуществил выплату долга в пользу МВФ, а гривне исполнилось 22 года

Общество

16 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий восемь украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

22 года прошло с момента введения гривни в 1996 году. Сейчас в обороте находится наличная гривня на общую сумму 373,6 млрд, в том числе монеты на 2,1 млрд (13 млрд штук) и банкноты на 371,4 млрд (2,9 млрд штук). Общее количество банкнот на душу населения составляет 68 штук, а разменных монет – 293.

14 стран мира демонстрируют солидарность с Украиной в вопросе территориальной целостности своим участием во многонациональных учениях Rapid Trident-2018 во Львовской области, отметила посол США в Украине Мари Йованович.

Не 1 сентября, как планировалось, а 1 ноября начнет работать система единого электронного билета E-ticket в метро, трамваях и троллейбусах в Харькове.Перенос запуска системы объясняется тем, что из-за изменений в законодательстве, а также из-за вывода из обихода мелких купюр нужно изменить технические требования для терминалов оплаты и валидаторов.

Сегодня, 3 сентября лоукост-авиакомпания Ryanair совершила первый рейс из Украины. Прибывший из Берлина (аэропорт "Шонефельд") рейс был заполнен на 95%. В обратном направлении отправится со 100%-ной загрузкой.По данному маршруту авиакомпания будет осуществлять четыре рейса в неделю.

В течение месяца в украинских аптеках появятся вакцины против гриппа. Об этом в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

22,4 тысяч человек пересекли контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 2 сентября. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.Также проследовали и 4,4 тысячи транспортных средств:

Во вторник, 4 сентября президент Петр Порошенко проведет встречу с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцом в рамках его рабочего визита в Украину.

Экономика

Ослабил на 13 копеек до 28,38 гривен за доллар национальную валюту Национальный банкна 4 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 3 сентября.

160,3 млн долларов перечислила Украина Международному валютному фонду 31 августа в счет возврата основного долга.Платеж был проведен по программе standby от апреля 2014 года. Всего в течение августа Украина перечислила фонду 605,6 млн долл.Следующие платежи запланированы 1 и 5 ноября.

1,501 млрд грн составила чистая прибыль банковской системы в июле 2018 года. Суммарно прибыль за семь месяцев выросла до 9,769 млрд грн.Убыток банков за первые семь месяцев 2017 года составлял 223 млн грн.

Остается максимальным в текущем 2017/18 сезоне (сентябрь-июнь) импорт пальмового масла за последние 5 лет и составляет 193,3 тыс. тонн, что почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Об этом сообщил "УкрАгроКонсалт". В июне года его импорт составил 19,7 тыс. тонн, что почти на 18% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 23% по сравнению с июнем прошлого года.

Повысить минимум до 18% с нынешних 17,5% учетную ставку может в сентябре Национальный банк – такое мнение высказывают банкиры. Повышение учетной ставки будет опосредованно способствовать ослаблению давления на гривню. Вслед за повышением учетной ставки могут вырасти депозитные и кредитные ставки

Сократила на 6% Украина в январе-августе транзит природного газа через свою газотранспортную систему по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 58 млрд 216,5 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза".

Увеличились на 97,6% запасы природного газа в украинских подземных хранилищах с начала сезона закачки (9 апреля), или на 7,26 миллиарда кубометров, – до 14,7 миллиарда.

Выросли на 1,2% за июль активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений – до 1,315 триллиона гривен. Однако сначала года активы работающих банков сократились на на 1,4%. На начало августа в Украине работало 82 банка, как и на начало текущего года.

Мир

В Евросоюзе решили еще на полгода продлить санкции против политиков и компаний из РФ в связи с оккупацией украинских территорий. В списке 154 человека и 44 субъекта предпринимательской деятельности.

60 млрд долл. - такую финансовую помощь председатель КНР Си Цзиньпин в ходе Форума сотрудничества Китай-Африка обещал направить странам Африки. "Инвестиции Китая идут в Африку без сопутствующих политических условий", – отметил он.

Не менее 20 млн артефактов погибли при пожаре в Национальном музее Бразилии, уничтоженном огнем в ночь на 3 сентября. Потери слишком велики, чтобы их можно было оценить, заявил президент страны Мишель Темер.

47% шотландцев проголосуют за независимость на следующем референдуме, если Британия выйдет из ЕС, 43% проголосуют против, тогда как 10% еще не определились. Таковы результаты последнего опроса.