В Украине началось производство ПЦР-тестов: первые 200 тысяч рассылают по регионам

На следующей неделе ожидается еще почти 400 тысяч таких тестов

В Украине началось производство ПЦР-тестов, и первая партия объемом 200 тысяч единиц отправляется в регионы. Об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня мы получили первую партию – это 200 000 тестов. Они на выходных разъедутся по областям, по специальным лабораториям, где проводят ПЦР-тестирование", – сказал Кирилл Тимошенко.

По словам секретаря Координационного совета, на следующей неделе ожидается еще почти 400 тысяч таких тестов. Производство украинских ПЦР-тестов продолжается, и они также будут распределяться между учреждениями.

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Как сообщается, на днях в Украину из Китая прибыла большая партия средств защиты для врачей, Министерства внутренних дел, Госпогранслужбы, Вооруженных сил. Это более 360 тысяч респираторов, более 100 тысяч костюмов биозащиты, а также 800 тысяч реагентов для проведения ПЦР-тестов.

По словам секретаря Координационного совета, этих средств хватит на ближайшие 3-4 недели.

"Но закупки не заканчиваются, и в эти выходные мы получим еще одну партию", – отметил Кирилл Тимошенко.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине готовятся запустить массовую ИФА-диагностику для выявления антител к COVID-19.

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