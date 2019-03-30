Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Украине начался "День тишины"

Сегодня, 02:41

Запрещаются любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов кандидатов

Фото: МИД Украины/Facebook
Фото: МИД Украины/Facebook.
В Украине начался "День тишины" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c85/534/5c9c855341743.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c85/534/5c9c855341743.jpg Украина Запрещаются любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов кандидатов

В Украине в субботу накануне дня голосования на выборах президента наступает "день тишины", когда запрещаются любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов кандидатов, сообщила Центральная избирательная комиссия Украины.

"Уважаемые кандидаты на пост президента Украины. Не допускайте нарушений и действуйте в рамках действующего законодательства. Каждый из вас должен чувствовать свою ответственность перед избирателями, которые ему доверяют", – сказано в сообщении пресс-службы ЦИК.

В Центризбиркоме подчеркивают, что избирательная кампания должна проходить законно, так как "это первый показатель честной политики и надежного будущего страны". "И если вы хотите порядка в стране, начните с повестки в своих избирательных кампаниях", – обратились в ЦИК к кандидатам на главный пост страны.

В ЦИК подчеркивают, что работа Комиссии организована по высоким европейским стандартам.
"Никакого вмешательства в работу Центральной избирательной комиссии не будет. Недопустимым должно стать и давление на членов окружных и участковых избирательных комиссий. Они все должны честно выполнить свою работу. Мы все стремимся в ходе законного и прозрачного избирательного процесса иметь справедливые выборы, свободное и обдуманное голосование и честные результаты", – заявили в ЦИК.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Напомним, "Сегодня" добралась до Австралии. Там уже развернули свою студию.

Ранее мы сообщали, как украинцы в Брюсселе готовятся голосовать на выборах президента.

Напомним, "Сегодня" сообщали, что украинцы в Вашингтоне готовятся к голосованию . Чтобы подать документы, местные украинцы даже отпрашиваются с работы.

Также читайте, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, тишина, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине начался "День тишины"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В день выборов около каждого избирательного участка будут дежурить два сотрудника полиции и спасатель

Сегодня, 00:03

Маршруты 3246 патрульных экипажей с 11400 полицейскими переориентированы так, чтобы прибыть на вызов к избирательному участку

Порошенко рассказал о своем первом решении на посту президента в случае победы на выборах

Вчера, 23:43

Если Порошенко победит на выборах, то он сосредоточится на решении мирного вопроса на Донбассе

Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки за третью декаду марта

Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация

Украина выбирает президента: грядущие выборы бьют рекорд почти по всем показателям

Вчера, 22:35

Сколько заплатит из собственного кармана каждый избиратель

"Голосуй – я прикрою!": как готовятся к выборам президента Украины в Марьинке

Вчера, 21:56

Военные обещают – сделают все, чтобы выборы прошли мирно и даже начали в соцсетях флэшмоб

Украина выбирает президента: как готовятся к выборам во Франции

Вчера, 21:29

В Париже зарегистрированы три с половиной тысячи избирателей

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

Леброн – о бое Фьюри и Уайлдера: Что это было?

В России рассказали о глобальном провале Кремля

Панин показал билет в один конец: прощай, немытая Россия

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

28 марта, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

Коллеги Юлии Началовой рассказали, как на самом деле жила певица

Анатолий Гриценко и его семь свадеб