В Украине начался "День тишины"

Запрещаются любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов кандидатов

Фото: МИД Украины/Facebook.

В Украине начался "День тишины" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c85/534/5c9c855341743.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c85/534/5c9c855341743.jpg 2019-03-30T02:41:26+02:00 Украина Запрещаются любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов кандидатов

В Украине в субботу накануне дня голосования на выборах президента наступает "день тишины", когда запрещаются любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов кандидатов, сообщила Центральная избирательная комиссия Украины.

"Уважаемые кандидаты на пост президента Украины. Не допускайте нарушений и действуйте в рамках действующего законодательства. Каждый из вас должен чувствовать свою ответственность перед избирателями, которые ему доверяют", – сказано в сообщении пресс-службы ЦИК.

В Центризбиркоме подчеркивают, что избирательная кампания должна проходить законно, так как "это первый показатель честной политики и надежного будущего страны". "И если вы хотите порядка в стране, начните с повестки в своих избирательных кампаниях", – обратились в ЦИК к кандидатам на главный пост страны.

В ЦИК подчеркивают, что работа Комиссии организована по высоким европейским стандартам.

"Никакого вмешательства в работу Центральной избирательной комиссии не будет. Недопустимым должно стать и давление на членов окружных и участковых избирательных комиссий. Они все должны честно выполнить свою работу. Мы все стремимся в ходе законного и прозрачного избирательного процесса иметь справедливые выборы, свободное и обдуманное голосование и честные результаты", – заявили в ЦИК.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Напомним, "Сегодня" добралась до Австралии. Там уже развернули свою студию.

Ранее мы сообщали, как украинцы в Брюсселе готовятся голосовать на выборах президента.

Напомним, "Сегодня" сообщали, что украинцы в Вашингтоне готовятся к голосованию . Чтобы подать документы, местные украинцы даже отпрашиваются с работы.

Также читайте, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

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