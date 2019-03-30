В Украине начался "День тишины"
Запрещаются любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов кандидатов
В Украине в субботу накануне дня голосования на выборах президента наступает "день тишины", когда запрещаются любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов кандидатов, сообщила Центральная избирательная комиссия Украины.
"Уважаемые кандидаты на пост президента Украины. Не допускайте нарушений и действуйте в рамках действующего законодательства. Каждый из вас должен чувствовать свою ответственность перед избирателями, которые ему доверяют", – сказано в сообщении пресс-службы ЦИК.
В Центризбиркоме подчеркивают, что избирательная кампания должна проходить законно, так как "это первый показатель честной политики и надежного будущего страны". "И если вы хотите порядка в стране, начните с повестки в своих избирательных кампаниях", – обратились в ЦИК к кандидатам на главный пост страны.
В ЦИК подчеркивают, что работа Комиссии организована по высоким европейским стандартам.
"Никакого вмешательства в работу Центральной избирательной комиссии не будет. Недопустимым должно стать и давление на членов окружных и участковых избирательных комиссий. Они все должны честно выполнить свою работу. Мы все стремимся в ходе законного и прозрачного избирательного процесса иметь справедливые выборы, свободное и обдуманное голосование и честные результаты", – заявили в ЦИК.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта.
Напомним, "Сегодня" добралась до Австралии. Там уже развернули свою студию.
Ранее мы сообщали, как украинцы в Брюсселе готовятся голосовать на выборах президента.
Напомним, "Сегодня" сообщали, что украинцы в Вашингтоне готовятся к голосованию . Чтобы подать документы, местные украинцы даже отпрашиваются с работы.
Также читайте, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.
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