В Украине стартовала основная сессия ВНО – что нужно знать

Основная сессия внешнего независимого тестирования в Украине начинается 22 мая и продлится до 13 июня. В 2018 году абитуриенты должны будут сдать три предмета в обязательном порядке. Фиксированным для всех факультетов и специальностей останется украинский язык. Второй предмет фиксирован для конкретной специальности. К примеру, если абитуриент поступает на факультет журналистики, то во всех высших учебных заведениях потребуют результаты ВНО по украинскому языку и истории Украины. Третий предмет можно выбрать по желанию.

Первым абитуриенты сдадут ВНО по математике — 22 мая. Следующим предметом станет украинский язык и литература — 24 мая. Далее проведут ВНО по испанскому, немецкому и французскому языкам — 29 мая. Английский абитуриенты будут сдавать в первый день лета — 1 июня. Четвертого июня выпускники сдадут биологию, 6 июня — историю Украины, 8-го — географию, 11-го — физику, а 13-го — химию.

Тем, кто не успел сдать ВНО на основной сессии

Дополнительная сессия ВНО начинается 2 июля. В ней примут участие те абитуриенты, которые не смогли принять участие в основном оценивании по уважительной причине. Речь идет о тех, кто не успел подать документы, потому что, в частности, участвовал в боевых действиях на востоке Украины, проживал или находился в Крыму или на неконтролируемой Украиной части Донбасса, а также тот, кто находился в местах лишения свободы.

В этот день проведут тестирование по украинскому языку и литературе. На следующий день состоится тестирование по математике. Четвертого июля абитуриенты сдадут английский и испанский, 5 июля – биологию и английский язык, 6 июля – историю Украины, 9 июля – географию и французский язык, а 10 июля – физику. Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.

Что нужно и что нельзя брать на ВНО

Чтобы попасть на тест, участникам ВНО надо иметь при себе: сертификат ВНО, паспорт и приглашение-пропуск. Для выполнения заданий участникам нужно взять с собой ручку с пастой насыщенного черного цвета и две-три запасных. Можно также взять с собой прозрачную бутылку с питьевой водой без этикетки.

Мобильные телефоны, наушники, смарт-часы, флешки и USB-кабели приносить нельзя. Их можно будет оставить в специально отведенном месте. Если устройства будут обнаружены, абитуриент будет вынужден покинуть класс, а результат теста будет аннулирован.

Напомним, Министерство образования уже обнародовало правила поступления в вузы на 2018 год. Абитуриентам вместо девяти заявлений можно подавать семь – и только на четыре специальности.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, как изменились правила поступления в 2018 году и к чему придется готовиться школьникам.