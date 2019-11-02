В Украине начался отопительный сезон, а на Донбассе – разведение вооруженных сил: главные новости страны

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Как проходит разведение сил и техники на Донбассе и как предохраниться от заболевания гепатитом и дифтерией, которые вернулись в Украину, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

На Донбассе началось разведение вооруженных сил

Во вторник, 29 октября, стало известно, что на Донбассе началось зеркальное разведение сил.

"Сегодня, 29 октября 2019 года, в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области", – говорилось в заявлении Операции объединенных сил.

Проблема разведения войск и прекращения огня существует ровно столько же, сколько и война на Донбассе. План отвода вооружений был согласован Контактной группой еще в июне 2015-го. Но все договоренности последовательно срывались террористами, пока 26 октября Золотое, где предполагалось проведение следующего этапа разведения, посетил президент Украины Владимир Зеленский.

"В Золотомпрезидент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск", – сообщили в пресс-службе главы государства на следующий день, 27 октября.

Остальное, как говорится, было делом техники. Несмотря на то что 28 октября боевики в 5-километровой зоне возле участка разведения Золотое-4 пять раз устраивали пальбу из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия, 29 октября в 11:00 по киевскому времени министр иностранных дел Вадим Пристайко в Мариуполе перед началом инвест-форума заявил журналистам, что в поселке Золотом началось разведение сил.

Карта представлена пресс-центром штаба операции Объединенных сил

"Отводится с обеих сторон на один километр от позиций, ранее занятых. Процесс разведения продолжается в течение 30 суток, там есть определенные участки и определенные дни для кого, когда и что разводится, когда отходят силы и средства", – поделился подробностями процесса начальник пресс-центра штаба Операции объединенных сил Андрей Агеев.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "4 года обстрелов и 7 дней тишины: что нужно знать о разведении сил на Донбассе".

Украина и НАТО выходят на новый уровень сотрудничества

В среду, 29 октября, начался визит в Украину постоянно действующего руководящего органа НАТО – Североатлантического совета НАТО под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга. Целью визита стало обсуждение интеграции Украины в альянс.

По словам Столтенберга, Украина и НАТО выходят на новый уровень сотрудничества.

"Мы имеем долгосрочное партнерство с Украиной и время от времени его адаптируем, корректируем, дополняем и меняем форматы нашего сотрудничества. Этой весной мы приняли решение в дальнейшем развивать сотрудничество в различных областях, и в частности в области сил и средств военно-морского флота", – заявил генсек НАТО.

Реклама

Столтенберг отметил, что сейчас альянс работает с Украиной в трех форматах: комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и Комиссия Украина-НАТО.

"Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и совместить эти разные форматы сотрудничества, сделав их более упорядоченными", – добавил он.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Интеграция в НАТО после реформы СБУ: что пообещал Йенс Столтенберг в Киеве".

В Украине вспышка гепатита и дифтерии

21 октября пришли тревожные новости с Закарпатья: в Ужгороде впервые за многие годы была зафиксирована опасная болезнь. Иностранный студент обратился в частную клинику с жалобами на боль в горле, а когда врачи сделали анализы, то обнаружили у него дифтерию.

Как стало известно, диагноз "дифтерия" подтвердился лабораторно у 23-летнего индийского студента Ужгородского медицинского университета. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

А 24 октября появилась информация, что медики подтвердили диагноз у девятилетнего мальчика. К сожалению, по ситуации на вторник, 29 октября, в столице зафиксировано вот уже три случая дифтерии.

Но не успели украинцы прийти в себя после того, как стало известно о вспышке дифтерии, как на Украину свалилась новая напасть. 25 октября стало известно, что полиция открыла дело в связи со вспышкой гепатита в Чернигове.13 случаев заболевания зафиксировали в средней школе № 7.

У 12 детей и посудомойки обнаружили гепатит типа А. По информации заместителя главного врача областной детской больницы Людмилы Кривец, учеников госпитализировали в инфекционное отделение медицинского учреждения.

Как сообщил начальник отдела главного управления Госпродпотребслужбы в области Павел Моргацкий, в школе провели санитарно-эпидемиологическое обследование. На лабораторное исследование отобраны образцы пищи из столовой и буфета школы, а также вода из водопровода.

Полиция проводит досудебное расследование в рамках производства, открытого по статье о нарушении санитарных правил и норм (часть 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины). Такое правонарушение наказывается штрафами, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Реклама

Но несмотря на все принятые меры, в понедельник, 28 октября, стало известно, что в седьмой школе заболели уже 15 учеников. На следующий день в Черниговской областной детской больнице сообщали, что госпитализированы еще четверо учеников 5, 6 и 8-го классов. Таким образом, уже 20 детей заразились гепатитом.Состояние детей – средней тяжести. У большинства из них лабораторно подтвержден диагноз "вирусный гепатит А".

В дома украинцев дают тепло: опубликована карта

После объявления премьер-министром Алексеем Гончаруком о полной готовности Украины к отопительному сезону тепло дали в 68,4% украинских домов. Об этом сообщается на официальной странице Министерства развития громад и территорий в Facebook.

"По состоянию на 08:30 31 октября, по информации областных и Киевской городской государственных администраций, отапливаются 75,9% объектов социального фонда и 68,4% жилых домов", - говорится в сообщении ведомства.

При этом в Херсонской области жилой фонд еще не подключен к системе теплоснабжения. Социальные объекты в этом регионе отапливаются на 10%. Как известно, больницы, детские сады и школы, а также другие важные социальные объекты традиционно подключают к теплоснабжению раньше, чем жилой фонд.

ОП-5 лидеров по подключению к теплу жилого фонда:

Житомирская область – 99,7%;

Винницкая область – 99,3%;

г. Киев – 98,7%;

Черкасская область – 98,5%;

Хмельницкая область – 96,8%.

ТОП-5 лидеров по подключению к теплу социальных объектов:

Закарпатская область – 100%;

Черновицкая область – 96,3%;

Винницкая область – 96%;

Черниговская область – 96%;

Ровенская область – 95,2%.

Сейсмологи: Украине стоит готовиться к мощному землетрясению

Сейсмическая активность, которая затрагивает Закарпатье, случается, как правило, раз в 100-120 лет. Последние толчки были зафиксированы в 1908-м. По словам Александра Кендзеры из Института геофизики НАН Украины, в ближайшее время может произойти довольно сильное землетрясение.



Закарпатье – сейсмически активный регион, в котором магнитуда катастрофы может достигать 8 баллов. Далеко не факт, что новое землетрясение окажется слабее. Людям уже сегодня надо готовиться к событию, поскольку предсказать его невозможно: толчки могут начаться в любой момент.

Самыми опасными участками нашей страны считаются район Зоны Вранча – Карпатских гор и запад Одесской области. Там были зафиксированы землетрясения интенсивностью 6-7 баллов по 12-балльной шкале. Эпицентры находились в Сваляве, Мукачево, Ужгороде. Также сейсмическая активность была замечена и в Прикарпатье. Толчки силой 6 баллов были в Залещиках и Каменке-Бугской.

Центральная и восточная части Украины менее подвержены землетрясениям. Здесь толчки не превышали отметку в 5 баллов.

Чтобы беда не нанесла существенного ущерба в будущем, надо строить "правильные" дома в "правильных" местах. В случае начала сейсмической активности населению нужно сразу же укрыться в деревянных зданиях, поскольку они гораздо безопаснее кирпичных. Людям, которые проживают на первом или втором этаже, можно выйти на улицу, тогда как другим лучше переждать землетрясение в помещении. Спускаться не стоит: лестница в любой момент может обрушиться.

В помещении стоит подальше отойти от окон и стен, чтобы не пораниться осколками. Также нужно избегать крупной техники, которая может упасть на вас.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама