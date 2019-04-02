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В Украине начался весенний призыв: в Генштабе раскрыли все подробности

Сегодня, 17:11

В течение апреля-июня на срочную воинскую службу планируется призвать 18,7 тысяч юношей

Фото: Минобороны Украины
В Украине начался весенний призыв: в Генштабе раскрыли все подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b85/693/5c9b85693ef9c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b85/693/5c9b85693ef9c.jpg Украина В течение апреля-июня на срочную воинскую службу планируется призвать 18,7 тысяч юношей

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины уверены, что план весенне-летнего призыва на срочную воинскую службу будет выполнен на 100%. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела комплектования и призыва – заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генштаба Вооруженных сил Валерий Дендебера.

Он напомнил, что в течение апреля-июня на срочную воинскую службу планируется призвать 18 тыс. 752 юношей. Из них в ряды Вооруженных сил – 9 тыс., Нацгвардии – 5 тыс. 152 человека, Госпогранслужбы – 4 тыс., В Государственную специальную службу транспорта – 600 человек.

В частности, из Киева будет призвано 780 юношей.

По словам Дендеберы, работа призывных комиссий началась 1 апреля и продлится до 30 июня. Отправка команд молодого пополнения начнется с 8 апреля и завершится 27 июня.

Также он сообщил, что на призывную кампанию из госбюджета выделено 72,6 млн грн. Из них для ВСУ – 39,7 млн грн, для Нацгвардии – 22,7 млн грн, для Госпогранслужбы – 17,6 млн грн, для Госспецслужбы транспорта – 2,6 млн грн.

Кроме того, Дендебера проинформировал о социальных гарантиях военнослужащих срочной службы. По его словам, перед отправкой в воинские части призывники получат разовую помощь в размере двух минимальных зарплат (7 тыс. 600 грн – Ред.). А при увольнении такие военнослужащие получат выходное пособие в размере восьми должностных окладов в зависимости от звания и должности.

Для военнослужащих из числа детей-сирот и лишенных родительской опеки эта сумма составит по 12 должностных окладов.

Кроме того, на протяжении несения службы срочники ежемесячно будут получать по около 350 грн на личные нужды в зависимости от воинской должности и звания.

По словам Дендеберы, в Генштабе уверены, что план весенне-летнего призыва на срочную службу будет выполнен на 100%.

"Прогнозы у нас оптимистические. У нас на учете состоит более миллиона призывного ресурса. И только один из 8-12 призывников не является по вызову в военкомат", – сказал он.

Кроме того, Дендебера напомнил, что проблемы с осенним призывом в столице, о которых в ноябре прошлого года говорил киевский военный комиссар, удалось решить, и 15 декабря прошлого года призыв был завершен.

"15 декабря была завершена отправка юношей к месту несения службы на 100%. То есть, 17 тысяч 690 юношей были отправлены к местам несения службы", - сообщил он.

В то же время Дендебера заверил, что военкоматы не будет привлекать полицию к вручению повесток призывникам.

"Меры, связанные с поиском, задержанием, доставкой тех, кто нарушает нормы закона и уклоняется от прохождения срочной воинской службы, возложены на Нацполицию. И такая процедура происходит в соответствии с решениями призывных комиссий, где председателями работают заместители главы государственных администраций, а не военные. Функция представителя военного комиссариата – идентификация таких нарушителей", - сказал Дендебера.

Как известно, с 1 апреля в Украине, согласно указу президента от 30 января 2019 года, начался призыв граждан на срочную воинскую службу.

Согласно документу, предполагается призвать на срочную воинскую службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную воинскую службу.

Отметим, в Украине появился новый вид мошенничества по "отмазыванию" от призыва. Мошенники присылают сообщения якобы из военкоматов о мобилизации и за большую сумму предлагают "порешать" этот вопрос.

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Тег весенний призыв, призыв, генштаб

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Источник:

УНИАН

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