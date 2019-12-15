В Украине начался второй этап пробной переписи населения

Пробная перепись проходит в одном из районов Киева и Киевской области

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В Государственной службе статистики Украины начали второй этап пробной переписи населения, которая будет вестись с 14 по 23 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Госстата, перепись ведется в части Оболонского района Киева и Песковской объединенной территориальной общине Бородянского района Киевской области.

Жители этих районов должны передать сведения представителю Госкомстата, который придет по месту жительства, или же самостоятельно отнести их в переписные отделения.

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Отмечается, что вся информация, которая будет предоставлена переписчику, является конфиденциальной, а записи в анкете не подлежат распространению и будут использоваться только для статистических целей.

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Как известно, в Украине на 2020 год планировалось проведение Всеукраинской переписи населения. Однако 22 ноября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в правительстве решили провести так называемую электронную перепись: на основе информации мобильных операторов, данных ЗАГСов и Пенсионного фонда.

Как пояснил Дубилет, на 2020 год планировалось выделение 3,4 млрд грн на проведение переписи, затем эта сумма в госбюджете-2020 была снижена до 1,4 млрд грн.

Ранее мы сообщали, что 1 декабря в Украине начали пробную перепись населения. Население переписывают по фактическому месту жительства, даже временному, а не по месту работы или службы. Фактическим местом жительства является дом, квартира, место в общежитии и т.д., где респондент проводит ежесуточно большую часть своего отдыха.

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