В Украине начинают внедрять технологии "умных городов"

Одна из главных задач "умных городов" - беречь экологию и экономить электроэнергию

В Украине начинают внедрять технологии "умных городов" 2019-02-13T08:24:00+02:00 Украина Одна из главных задач "умных городов" - беречь экологию и экономить электроэнергию

В Украине начинают внедрять технологии "умных городов". Запись к врачу через интернет. Оплата за проезд в городском транспорте без наличных. В Днепре есть остановки с подогревом, бесплатной зарядкой и WiFi. А через мобильное приложение горожане могут пожаловаться на работу коммунальщиков. В Киеве работают 6000 камер: следят за безопасностью и распознают прохожих по лицам.

"Мы выбираем лучшую практику в мире, которая существует, и по чуть-чуть берем с разных мест", – говорит Дмитрий Давтян заместитель председателя КГГА.

Светофоры, которые предотвращают образование заторов, и зарядные станции для электрокаров на городских парковках – это все в планах киевских чиновников.

Одна из главных задач "умных городов" – беречь экологию и экономить электроэнергию. Поэтому, например, в Киеве и Днепре с помощью ДТЭК уже устанавливают энергосберегающие фонари. Солнечные панели днем собирают энергию, а ночью питают светильники. Один такой экономит до сотни гривен в день.

"Для города, в котором уже больше одного миллиона автомобилей, нужно думать об экологии. Электрокары – это наиболее гуманный способ", – говорит Дмитрий Давтян, заместитель председателя КГГА.

По данным одной из мировых исследовательских компаний, в Европе более миллиона человек пересели на электромобили. В Украине таких авто чуть более десяти тысяч. У нас мало быстрых зарядок на трассах между городами.

Большинство зарядных станций для электрокаров в Украине – малой мощности. У розетки надо стоять часами. Быстрых – единицы. В Киеве десять таких в прошлом году установила компания ДТЭК. Обещают к концу этого года оборудовать сеть по всей стране. Планы амбициозные: 150 километров и новый пункт скорой подзарядки.

Какие технологии развивать за свои деньги, украинские города выбирают самостоятельно. Часть инноваций предлагают частные инвесторы. Горожанину остается беречь то новое, что делает его жизнь комфортной. Ведь смарт-технологии важны и в целом для развития страны. Они способствуют ее конкурентоспособности на глобальной арене и повышают ее энергонезависимость.

Ранее мы уже писали о том, когда в Украине появятся "умные города".

Напомним, парламент продлил нулевые налоги на растаможку "зеленых" машин до конца 2020 года.

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